Kommentar Lars Windhorst und Hertha BSC Berlin – ein Desaster mit Ansage

Der deutsche Finanzinvestor soll den Ex-Vereinspräsidenten bespitzelt lassen haben. Das Projekt Champions League ist krachend gescheitert – und sein Geld futsch.

Eine Lehrstunde über das Aufeinandertreffen eines ungehemmten Großkapitalisten mit verbohrten Vereinsmeiern. (Foto: IMAGO/Fotostand) Banner gegen Windhorst beim Hertha-Heimspiel

Düsseldorf Dass Fußballfans ein schizophrenes Verhältnis zum Geld haben, ist gut dokumentiert. Dieselben Schalke-Anhänger, die den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp einen Hurensohn nennen, jubelten jahrelang unter dem Gazprom-Logo. Gladbacher Fans beschimpfen den RB Leipzig als „reines Markenprodukt“, während ihre Mannschaft von Audi, Bitburger und Puma gesponsert wird.

Lars Windhorst hätte es also besser wissen können. 374 Millionen Euro hat der Finanzinvestor seit 2019 in Hertha BSC Berlin gesteckt. Windhorst wollte mit dem Hauptstadtclub in die Champions League. Im ersten Jahr nach seinem Einstieg landete das Team auf Tabellenplatz 10, ein Jahr später auf Platz 14, zuletzt wäre Hertha beinahe abgestiegen.

Das ganze Projekt ist ein Desaster. Eine Lehrstunde über das Aufeinandertreffen eines ungehemmten Großkapitalisten mit verbohrten Vereinsmeiern. Die Führung von Hertha BSC hat Lars Windhorst nie ernst genommen, nur sein Geld ausgegeben. Hinter den Kulissen wurde getuschelt und gestichelt.

Schmutzkübel werden ausgegossen