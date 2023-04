Kommentar Macrons China-Aussagen sind ein Fauxpas - dürfen aber auch nicht überinterpretiert werden

Frankreichs Präsident irritiert mit Äußerungen zu Europas China-Politik. Macrons Positionen sind nicht neu – doch Zeitpunkt und Zungenschlag waren mehr als unglücklich.

Äußerungen nicht überinterpretieren. (Foto: ddp/Yue Yuewei Xinhua / eyevine) Präsidenten Macron (links), Xi

Nach den Äußerungen von Emmanuel Macron zur europäischen China-Politik gingen die Kommentatoren in Deutschland mit dem französischen Präsidenten hart ins Gericht. Macron habe wohl den Verstand verloren, mutmaßten manche mit Blick auf Interviews, die als französische Distanzierung von den Vereinigten Staaten interpretiert wurden.

Doch es lohnt ein unaufgeregterer Blick auf die Kontroverse: Macrons Worte waren ohne Zweifel unglücklich gewählt, der Zeitpunkt der Aussagen ein außenpolitischer Fauxpas. Im Kern hat Macron mit seiner Forderung nach einer „strategischen Autonomie“ der Europäer aber nichts Neues gesagt.

Die weltpolitischen Gedankengänge des Präsidenten erschienen über die Ostertage zunächst in der französischen Wirtschaftszeitung „Les Échos“ und blieben weitgehend unbeachtet. Erst als das Nachrichtenportal „Politico“ ein Gespräch in englischer Übersetzung veröffentlichte, schwoll die Empörung an.

Macrons Mantra von der „souveränen EU“