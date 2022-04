Kommentar Mehr Verantwortung, mehr Lob – Robert Habeck überzeugt die deutsche Wirtschaft

Vor wenigen Jahren wäre das noch undenkbar gewesen, aber die meisten Manager sind mit dem grünen Wirtschaftsminister sehr zufrieden.

Der Minister, den die Unternehmer schätzen. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Robert Habeck

Es ist nicht lange her, da war es für weite Teile der Wirtschaft eine Schreckensvision: ein grüner Politiker, der das Bundeswirtschaftsministerium übernehmen könnte. Die Forderungen nach Atomausstieg sowie umfassendem Umwelt- und Klimaschutz betrachteten Unternehmer und Manager als Angriff auf ihre Gewinne und schlichtweg wirtschaftsfeindlich.

Seit Dezember gibt es nun einen grünen Wirtschaftsminister, und bezeichnenderweise hat Robert Habeck den Klimaschutz mit in seinen Titel aufgenommen. Noch dazu muss der grüne Bundeswirtschaftsminister seit dem russischen Überfall auf die Ukraine eine Krise managen, die Tausende Unternehmen in schwere Turbulenzen bringt. Er trägt damit mehr Verantwortung als viele seiner Vorgänger.

In der deutschen Wirtschaft ist aber erstaunlicherweise von der einstigen Furcht kaum noch was zu spüren. Im Gegenteil: Viele Unternehmer und Manager bringen dem 52-jährigen großen Respekt entgegen. Sie loben seinen Pragmatismus und erkennen, dass der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz auch den ersten Teil seiner Aufgabenbeschreibung ernst nimmt.