Kommentar Vorsicht vor dem Retterstaat: Wer zahlen soll, das sagt niemand

Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Koalition beschließen das nächste Rettungspaket von mehr als 65 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Summe, die Finanzierung bleibt unklar.

Mit einem milliardenschweren Paket will die Ampel angesichts hoher Energiepreise entlasten. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Olaf Scholz, Christian Lindner und Saskia Esken auf der Pressekonferenz

„Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?“ Das erstmals im Jahr 1949 von Jupp Schmitz gesungene gleichnamige Karnevalslied kommt einen unweigerlich beim dritten Entlastungspaket von SPD, Grünen und FDP in den Sinn. Nach der „Bazooka“ in der Coronakrise sowie dem Song und Fußballslogan „You‘ll never walk alone“ des Bundeskanzlers heißt nun die neueste Botschaft: wuchtig und gewaltig.

Das Bündel an Maßnahmen hat ein Volumen von mehr als 65 Milliarden Euro. Wieder einmal tritt die Politik mit dem hart erarbeiteten Geld der Bürger und Bürgerinnen als Retter auf.

Dabei spüren die Menschen, wenn der Retterstaat aus dem Ruder läuft. So zwingend nötig die Hilfe für viele Menschen ist. Die SPD kommt trotz der unter Olaf Scholz eingeleiteten Finanzhilfen über die 17-Prozent-Marke in den Umfragen nicht mehr hinaus. Trotz Kanzlerbonus. Ihr ureigenes Klientel, die hart arbeitenden Arbeitnehmer, die mehr als die Hälfte ihres Einkommens an den Sozialstaat überweisen, fühlen offenbar eine Enthemmung des Staates.