Kommentar Weltfrauentag: Diversität ist auch aus ökonomischer Perspektive ein Muss

Wer die Idee von gelebter Vielfalt und Chancengleichheit immer noch ablehnt, liegt falsch – politisch, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich.

Weltfrauentag 2023 – und wir hören Männer klagen, die sich angesichts von Gleichstellungspolitik und Diversity-Strategien ungerecht behandelt fühlen. Ernsthaft? Hier werden Ursachen und Folgen der Ereignisse verdreht: Es geht nicht darum, Frauen oder andere gesellschaftliche Gruppen zu privilegieren. Sondern darum, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, unwirtschaftliche Missstände zu beheben.

Der Weg zur Gleichberechtigung ist keine Erholungsreise. Und die Anzahl der Plätze in der ersten Klasse, um im Bild zu bleiben, ist begrenzt: Wenn es selbstverständlich ist, dass Frauen, Menschen mit Behinderung, Personen mit türkischen Nachnamen oder Menschen mit LGBTIQ-Hintergrund auf Vorstandssesseln oder an einem Kabinettstisch Platz nehmen, weil sie die besten sind, dann gibt es dort weniger Sitzmöglichkeiten für Vertreter jener Gruppe, die bislang Entscheidungen dominierte. Und das sind in Deutschland nach wie vor Männer mit heller Hautfarbe, ähnlichem soziologischen Hintergrund und typisch deutschen Namen.