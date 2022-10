Morning Briefing Billig: Qualitätsaktien zum Ramschpreis

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

fast alles kostet immer mehr, vom Rapsöl bis zum Toilettenpapier. Aber nur fast. Viele deutsche Aktien werden derzeit verramscht, als wäre die Frankfurter Börse ein Teppichhaus im Dauerschlussverkauf. Das vielleicht extremste Beispiel: Der Kurs des profitablen Premiumautobauers BMW liegt aktuell beim 2,8-fachen Jahresgewinn pro Aktie.

Es geht sogar noch billiger: Der Düngerproduzent K+S braucht mit einem sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,6 weniger als zwei Jahre, um seinen gesamten Börsenwert netto zu verdienen. Dabei dürfte es eigentlich kein vernünftiges Szenario geben, das den weltweiten Bedarf an Dünger langfristig einbrechen lassen könnte.

Unser Aktienexperte Ulf Sommer hat noch eine Reihe von weiteren Qualitätsaktien herausgefiltert, die geradezu unwirklich günstig anmuten. Und natürlich nennt er auch die Haken: So dürften in den meisten Unternehmen die Gewinne in den kommenden Rezessionsquartalen erst einmal sinken, wenn auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dauerhaft auf Null.

Sollte Ihr Keller in fünf Jahren immer noch vollstehen mit all dem gehorteten Toilettenpapier und Rapsöl und sollten Sie dann sagen: Hätte ich doch damals lieber BMW und K+S… dann geben Sie bitte nicht dem Handelsblatt die Schuld.

Es wirkt, als bestrafe die Finanzwelt derzeit alles mit einem Bewertungsabschlag, was einen Bezug zu Deutschland aufweist. Dazu passt: Das wertvollste Unternehmen im Aktienindex Dax wendet sich vom Börsenstandort Frankfurt ab. Der vor vier Jahren mit dem US-Konkurrenten Praxair fusionierte Industriegase-Konzern Linde will seine Aktien ab März nur noch in New York notieren lassen, wo ohnehin der Großteil des Handels stattfindet.

Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Investment, sieht darin einen Trend: „Das Beispiel Linde zeigt einmal mehr, wie schwierig es für den Finanzplatz Deutschland ist, sich global zu behaupten.“

Als Grund nennt Schallmayer das fehlende deutsche Kapitalmarkt-Bewusstsein mit vergleichsweise wenigen Aktionären im Inland. Die Dax-Unternehmen befinden sich mehrheitlich in den Händen ausländischer Investoren – und bei denen gibt es keinen Sympathiebonus für eine Börsennotierung im Mainmetropölchen.

Bisweilen versteckt sich die gute Nachricht in einer auf den ersten Blick schlechten. Die schlechte: Zwischen Juli und August wurden in Deutschland knapp 30 Prozent weniger neue Start-ups gegründet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit verstärkt sich der Trend aus dem ersten Halbjahr deutlich. Gegenläufig ist die Entwicklung allerdings bei Deeptech-Start-ups, die forschungsbasiert arbeiten – und das ist die gute Nachricht: Sie machen nunmehr zehn Prozent aller neuen deutschen Start-ups aus und haben laut Investoren gute Finanzierungsaussichten.

Prognose: Mit etwas Glück bringen uns die Start-ups, die in diesen Monaten gegründet werden, künftig mehr Rocket Science und weniger Rollerverleih.

Hätte dieser U-Turn nicht in der US-Politik, sondern im Straßenverkehr stattgefunden, die quietschenden Reifen wären vermutlich noch auf dieser Seite des Atlantiks zu hören gewesen – so hoch war das Tempo: Zuerst hatten am Montag 30 demokratische Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses einen Brief an US-Präsident Joe Biden veröffentlicht. Darin forderten sie einen Kurswechsel in der US-Ukrainepolitik in Form von direkten Verhandlungen Bidens mit Moskau – also ohne Beteiligung Kiews.

Nur einen Tag später zogen sie den Brief wieder zurück. Das Schreiben sei bereits vor Monaten verfasst und von Mitarbeitern ohne Freigabe verschickt worden, erklärte die Abgeordnete Pramila Jayapal am Dienstag.

Mal ehrlich: Da wäre wahrscheinlich selbst der Pressestelle des Kreml eine überzeugendere Erklärung eingefallen.

Der U-Turn auf dem Capitol Hill zeigt, dass es auch in den so entschlossen auftretenden USA eine Debatte um die richtige Haltung im Ukrainekonflikt gibt. Erst kürzlich hatten die Republikaner im Repräsentantenhaus signalisiert, im Falle ihres Wahlsiegs im November die Ukraine-Hilfen zurückfahren zu wollen. Das sei nicht die Position der Demokraten, so Jayapal – habe aber unglücklicherweise danach ausgesehen. Deshalb ziehe man das Schreiben zurück.

Der Brief war in den USA scharf kritisiert worden. Unter den Unterzeichnern fanden sich einige bekannte Politiker vom linken Parteiflügel, etwa die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez.

(Foto: dpa) Flüchtlinge auf dem Mittelmeer: Deutschland muss etwas an seiner Flüchtlingspolitik ändern.

Und da ist da noch die Meldung, die auch dem Handelsblatt heute nur 36 Zeilen wert ist, die es aber eigentlich verdient hätte, Aufmacher der Tagesschau zu sein: Mehr als 5684 Migrantinnen und Migranten sind seit Anfang 2021 auf der Flucht von Nordafrika nach Europa und auf Fluchtrouten innerhalb Europas ums Leben gekommen. Das teilte die UN-Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mit.

Sowohl auf den Fluchtrouten über das Mittelmeer als auch über Land sei die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahreszeiträumen gestiegen. Seit 2014 sind laut IOM mehr als 29.000 Menschen auf diesen Routen umgekommen. Bei 17.000 von ihnen konnte nicht einmal die Herkunft festgestellt werden. Eine ganze Kleinstadt von anonymen Leichen.

Ich meine: Die Trägheit, mit der wir dem tausendfachen Sterben von Frauen, Männern und Kindern an den Grenzen unseres Kontinents zusehen (und noch viel häufiger wegschauen), ist die Todsünde unserer Zeit.

Europa ist ganz sicher nicht verpflichtet, jeden Menschen aufzunehmen. Aber wäre es nicht unsere Pflicht, endlich mit aller Kraft für eine Flüchtlingspolitik einzustehen, die den wirklich Verfolgten einen Weg zu uns ohne Lebensgefahr ermöglicht – Stichwort Botschaftsasyl? Und allen übrigen zumindest eine faire Chance auf ein befristetes Arbeitsvisum in der EU einräumt? Stattdessen haben es Politiker und Bürokraten allen Ernstes geschafft, die Rettung von Menschen aus höchster Seenot zum unerwünschten „Pull-Faktor“ umzuwidmen. Wo sind die Bischöfe, die gegen diesen unchristlichen Wahnsinn anpredigen?

Sonst wünsche ich Ihnen an dieser Stelle etwas. Heute habe ich ausnahmsweise einen Wunsch an Sie: Einen Moment des Nachdenkens über das Massensterben an unseren Grenzen und was wir dagegen tun können.



Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

PS: Die Bundesregierung genehmigt voraussichtlich, dass sich der chinesische Staatskonzerns Cosco im Hamburger Hafen mit 24,9 Prozent an einem Container-Terminal beteiligen darf – statt wie zuvor geplant mit 35 Prozent. Uns interessiert Ihre Meinung: Wäre der neue Deal ein guter Kompromiss? Wird die Abhängigkeit von China zu groß oder verliert der Hamburger Hafen andernfalls an Bedeutung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Und falls Sie sich schon einmal vom Pro und Contra der Handelsblatt-Redaktion zu diesem Thema inspirieren lassen möchten: Sie finden es hier.