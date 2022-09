Morning Briefing Love, Peace and Harmony in Meseberg

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

War da etwas? Gasumlagen-Pfusch, Klagen über Gratismentalität, Schuldenstreit? „Schöne Worte“, böse Worte? Nein, wir haben in diesem Hitze-Sommer einfach nur schlecht geträumt. Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, die glorreichen Drei von der Ampelkoalition, schritten wie einst John Wayne nach ihrer Klausur zur Pressekonferenz, auf der sie von schönster Eintracht kündeten.

Die Regierung arbeite „sehr gut zusammen, wie man hier in Meseberg sinnlich erfahren konnte“, warb Scholz, dem Habeck prompt bescheinigte, dieses Land mit Erfahrung, Umsicht und Ruhe sicher zu führen. Und Lindner wiederum geißelte „Rendite-Autopiloten“ am Strommarkt, ganz so, wie es bei Rot-Grün üblich ist. Es fehlte nur noch ein Sätzchen, das wir von nervösen Fußballtrainern hören: „Diese Mannschaft gewinnt zusammen und sie verliert zusammen.“

Die neue Einheit drückt sich per Fotomotiv und der Ankündigung eines „wuchtigen“ dritten Entlastungspakets aus, einer Winterhilfe für die weniger Begüterten im Land. Wer Konkretes will, muss zwar eine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber es wird nun – ganz Love, Peace and Harmony – über eine „Inflationsprämie“ diskutiert, eine steuerfreie Einmalzahlung an Gering- und Normalverdiener in Höhe von 800 bis 1500 Euro. Ebenfalls in der Trommel: eine einmalige Sonderzahlung für Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Eltern mit Kindern sowie Hartz-IV-Empfänger.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zudem soll das Wohngeld um eine „Heizkomponente“ erhöht werden und eine Nachfolgelösung zum Neun-Euro-Ticket soll es dank Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) auch geben (die Länder müssen nur dafür zahlen). Kleiner Regiehinweis für die Macher der Meseberg-Show: Zur Untermalung könntet ihr ruhig mal ein populäres Lied spielen, etwa „You’ll never walk alone“.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) demonstrieren Einigkeit. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Abschlusspressekonferenz nach der Klausurtagung auf Schloss Meseberg Aktuell,

Hans-Christian Ströbele war nicht nur Anwalt, grüner Bundestagsabgeordneter, Rebell und Meinungsführer, sondern auch Unternehmer. Schließlich hatte er in Berlin mitgeholfen, die Tageszeitung „taz“ zu gründen und sie später mit einem Genossenschaftsmodell zu retten. Der Mitgründer der Grünen war so streitbar wie unabhängig wie eigensinnig – schon in den 1970er-Jahren, als er RAF-Terroristen verteidigte. Später firmierte er als „König von Kreuzberg“, weil es der „Fundi“ in einer von „Realos“ gesteuerten Partei viermal hintereinander schaffte, direkt in den Bundestag gewählt zu werden, im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost.

Geprägt hatte ihn nicht der Vater, einst ein strammer Nazi, sondern die anthroposophische Mutter und Onkel Herbert Zimmermann, ein lebenslustiger Reporter. Der kommentierte 1954 im Radio das Finale der Fußball-WM in Bern: „Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen…“. Am Montag ist Ströbele, der Unbeugsame, im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben.

Am heutigen Donnerstag beginnt eine neue Ära bei Volkswagen, Herbert Diess und sein Management by Rumpelstilzchen sind Geschichte. Sein Nachfolger macht gleich zur Ouvertüre klar, wer hier der Boss ist und die Kreissäge ansetzen darf. Getreu dem Motto, dass am Anfang das Machtwort war, reduziert Oliver Blume den Zentralvorstand von zwölf auf neun Personen: Mit seinem Wechsel an die Konzernspitze verlassen auch Hildegard Wortmann (Vertrieb) und Murat Aksel (Einkauf) nach nur kurzer Zeit das Gremium und konzentrieren sich auf Aufgaben bei den Marken Audi beziehungsweise Volkswagen.

Und weil neue Besen angeblich gut kehren, kassiert VW auch gleich mal das ehrgeizige Ziel des Altmeisters Diess, wonach mindestens 60 Prozent der Software für das eigene Auto-Betriebssystem im Haus, etwa beim Koloss Cariad, zu entwickeln seien. Nun hilft neben Bosch auch Continental bei der kniffligen Aufgabe, es rasch Tesla, Amazon, Apple, BYD und all den anderen Pionieren der Neuzeit nachzutun.

Erstaunliches liefert der Wolfsburger Konzern in einem laufenden Gerichtsverfahren gegen einen Biobauern in Detmold. Dieser verklagt VW mit Hilfe von Greenpeace, weil Verbrenner Dürren und Hitzewellen verstärken und somit sein Eigentum schädigen würden. Aus den Gerichtsunterlagen geht laut SWR hervor, dass VW eine grundlegende Verantwortung für Schäden durch Klimawandel bestreitet. „Schaut auf die Autofahrer!“ lautet vielmehr die Botschaft. Die VW zugeschriebenen CO2-Emissionen entstünden zu 99 Prozent „durch eine eigenverantwortliche und eigennützige Verwendung der Fahrzeuge durch die Nutzerinnen und Nutzer“.

Fast könnte man vergessen, dass VW – branchentypisch – auf gewinnträchtigere, ökofeindliche SUVs und Limousinen setzt. Regierung und Parlament seien „demokratisch legitimiert (…) normative Entscheidungen zu treffen“, gesteht der VW-Konzern immerhin generös zu – und lässt Lobbyisten just dagegen arbeiten. Für Greenpeace greift VW im Übrigen „ganz tief in den Giftschrank der Klimawandelleugnung“.

Wer sich um Nahestehende in Pflegeheimen kümmert, wird bald mit einer Kostenlawine konfrontiert. Das liegt an einem noch von der alten Großen Koalition knapp vor der Bundestagswahl 2021 eiligst zusammengeschusterten Gesetz, wonach Pflegekräften vom heutigen Donnerstag an ein Tariflohn oder ein „ortsübliches Entgelt“ zu zahlen sei.

Das löbliche Vorhaben krankt daran, dass die Pflegeheime mit Pflegekassen und Sozialämtern noch nicht final die Kostenübernahme ausgehandelt haben. Die Regelung kann bedeuten, dass künftig monatlich statt 2200 rund 3200 Euro Eigenbeteiligung fällig werden. Union und SPD hatten offenbar bei der Förderung höherer Pflegelöhne vergessen, sich um die Finanzierung zu kümmern.

Und dann ist da noch die ARD, Arbeitsgemeinschaft von neun Einzelanstalten, die einfach nicht zur Ruhe kommt. Die Filzaffäre vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, der noch immer keine neue Führungsspitze hat, scheint nur der Anfang gewesen zu sein. Im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein des Norddeutschen Rundfunks (NDR) geben jetzt Chefredakteur Norbert Lorentzen und Politikchefin Julia Stein ihre Ämter auf – alles unter Hinweisen auf die Unschuldsvermutung.

Es geht um angebliche Rücksichten gegenüber der Kieler Landespolitik, was die Betroffenen strikt zurückweisen. Zuvor hatte der „Stern“ mit Verweis auf eine Email berichtet, Stein habe im Oktober 2020 drei NDR-Mitarbeiter an der Recherche über einen Missbrauchsfall beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) hindern wollen. Sie wurden angewiesen, „gezielter bzw. schlanker“ zu fragen.

Stein war anscheinend besorgt: „Das kriegt sonst immer so einen Verhörcharakter und das hilft uns hier glaub ich nicht weiter.“ Ein paar Wochen später seien die drei Journalisten sogar ganz vom Thema abgezogen worden. Und da fiel plötzlich manchem auf, dass Staatssekretärin Anette Langner (SPD) das DRK und ihre Lebensgefährtin den NDR-Rundfunkrat lenkt.

Johann Gottfried Herder hatte im Übrigen klare Vorstellungen, wer die „zwei größten Tyrannen der Erde“ seien: die Zeit und der Zufall.

Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit genug Auszeit und einem glücklichen Zufall.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: