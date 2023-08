Asyl Faeser will Abschiebungen erleichtern und Ausländerbehörden entlasten

Die Innenministerin schlägt eine Reform des Asyl- und Ausländerrechts vor. Unter anderem sollen abgelehnte Asylbewerber länger in Gewahrsam genommen werden können.

Die SPD-Politikerin will den Datenaustausch der Ausländerbehörden mit Jobcentern oder Sozialämtern erleichtern. (Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler) Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Berlin Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern und ausländischen Straftätern oder Gefährdern erleichtern. Außerdem sollen die Ausländerbehörden dadurch entlastet werden, dass sie im Asylverfahren länger gültige Aufenthaltspapiere erteilen können.

Die Vorschläge finden sich in zwei als „Diskussionsentwürfe“ titulierten Papieren, die das Ministerium am Mittwoch veröffentlicht hat. Sie knüpfen an Beschlüsse der Konferenz der Regierungschefs aus Bund und Ländern vom 10. Mai und des „Flüchtlingsgipfels“ von Mitte Juni an und sollen jetzt zunächst mit Ländern und Kommunen erörtert werden.

Die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland ist zuletzt wieder stark angestiegen. Im ersten Halbjahr wurden hierzulande 150.166 Erstanträge auf Asyl gestellt – ein Anstieg um 77,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hinzu kommen Geflüchtete aus der Ukraine, die aber nicht unter das Asylrecht fallen.