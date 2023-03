Arbeitskräfte Wie deutsche Bürokratie die Einwanderung von Fachkräften erschwert

Die Bundesregierung holt sich Tipps im Einwanderungsland Kanada. Dabei gibt es auch hierzulande genügend Ideen für eine funktionierende Verwaltungsreform.

Es gehe nicht nur darum, Gesetze zu ändern und aufgeschlossen für Einwanderung zu sein, sagen die Minister. Auch die Verwaltungsverfahren müssten vereinfacht werden. (Foto: dpa) Bundesminister Hubertus Heil (l.) und Nancy Faeser (Mitte) im Gespräch mit Kanadas Einwanderungsminister Sean Fraser (2.v.l.) und Eingewanderten

Berlin Deutschland war in der engeren Wahl. Aber am Ende entschieden sich die jungen Leute aus Bangladesch und Indien, die Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Ottawa traf, dann doch für ein Leben in Kanada. Denn dort sei es einfacher gewesen, ein Arbeitsvisum zu beantragen.

Gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ist Heil über den Atlantik gereist, um sich anzuschauen, was Kanada als traditionelles Einwanderungsland besser macht als Deutschland. Sie wollen wissen, was die Bundesregierung, die noch in diesem Monat ihr Migrationsgesetz beschließen will, dort noch lernen kann.

Es gehe nicht nur darum, Gesetze zu ändern und aufgeschlossen für Einwanderung zu sein, zitiert die Deutsche Presse-Agentur den Minister. Vielmehr müssten auch praktische Probleme in der Verwaltung gelöst werden.