Der neue Vorstandschef von Volkswagen agiert ebenso strategisch wie konsequent. In der Doppelrolle bei VW und Porsche fühlt er sich scheinbar wohl – doch sie birgt auch Risiken. Von Marc Tüngler

Der Manager ist Vorstandsvorsitzender der Porsche AG und der Volkswagen AG. Seit Dezember 2022 ist er damit der einzige Manager, der zwei DAX-Unternehmen leitet. (Foto: Imago, Dpa, AP Photo, Handelsblatt Montage) Oliver Blume

Düsseldorf Während andernorts noch der vermeintliche Trend zur Doppelspitze diskutiert wird, ist man in Wolfsburg schon einen Schritt weiter. Dort schultert ein Mann gleich zwei Dax-Schwergewichte als Vorstandsvorsitzender von Porsche und Volkswagen. Gemunkelt worden war darüber lange, dennoch sorgte es durchaus für Überraschung, als der erfolgreiche Porsche-CEO Oliver Blume auch zum Vorstandschef von VW berufen wurde.

Wer ist dieser Mann, der nun gleich zwei Dax-Unternehmen in Zeiten größter Transformation in eine strahlende Zukunft führen soll? Und warum riskiert er mit der Doppelfunktion zugleich seinen eigenen Erfolg?

Für Blume ist Volkswagen quasi ein Heimspiel. Geboren 1968 in Braunschweig, studierte er an der dortigen Technischen Universität Maschinenbau. Nach der Promotion an der Universität von Shanghai war Blume Vorstandsassistent in der Audi-Produktion, Bereichsleiter bei Audi, Seat und VW und rückte 2013 in den Vorstand von Porsche auf, dem er seit 2015 vorsitzt.

