Bildung Startchancen-Programm: Stark-Watzinger will 4000 Schulen mit vielen sozial schwachen Kindern fördern

Mit einem neuen Programm will das Bildungsministerium sozial benachteiligten Schülern helfen. Wie das aussehen kann? Dazu liegt jetzt ein Dokument des Ministeriums vor.

Das Bildungssystem in Deutschland gilt in vielen Bereichen als ungerecht. (Foto: imago images/wolterfoto) Unterricht an einer Grundschule

Berlin Kurz vor Ablauf der vom Haushaltsausschuss gesetzten Frist Ende September hat das Bildungs- und Forschungsministerium seinen Bericht zum neuen „Startchancen-Programm“ vorgelegt. Mit dem Programm soll die „Chancengerechtigkeit“ im deutschen Bildungssystem verbessert werden. Bisher gelten die Bildungschancen für Kinder aus sozial schwachen Familien in Deutschland als sehr schlecht.

Die Details zum Programm waren bisher noch nicht bekannt. Der Bericht des von Bettina Stark-Watzinger (FDP) geführten Ministeriums liegt dem Handelsblatt jetzt vor.

Insgesamt 4000 Schulen mit einer hohen Quote sozial benachteiligter Schüler sollen an dem Programm teilnehmen und von Investitionen in Ausstattung, Personal und Inhalte profitieren.

Der Plan: Die im Rahmen des Programms geförderten Schulen sollen Modellcharakter entwickeln und so „Impulse für eine systemische Veränderung zur nachhaltigen Steigerung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens“ geben, wie es der Bericht formuliert.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dazu sollen drei Bereiche besonders gefördert werden: