Bundeswehr Afrika-Abschied in Raten: Bundeswehr fährt Präsenz in Mali zurück

Die Bundeswehr wird ihre Präsenz in Afrika deutlich herunterfahren und sich vor allem auf Niger konzentrieren. Ein rascherer Abzug aus Mali könnte an der Logistik scheitern.

Aufgabe der Blauhelme sind friedenserhaltende beziehungsweise friedensstiftende Maßnahmen. (Foto: imago images/Joerg Boethling) Bundeswehrsoldat in Mali

Kapstadt, Berlin Deutschland wird seine militärische Präsenz in Afrika deutlich zurückfahren – auch weil der Nutzen zunehmend infrage steht. Spätestens im Mai nächsten Jahres soll der letzte Bundeswehrsoldat Mali verlassen haben. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat aber bereits einen früheren Abzug ins Spiel gebracht. Geplant ist stattdessen eine Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Ausbildungsmission EUMPM in Niger, allerdings mit höchstens 60 Soldatinnen und Soldaten.

Seit 2013 beteiligt sich Deutschland an der Uno-Mission Minusma in Mali, die die Lage stabilisieren soll, nachdem französische Kampftruppen islamistische Extremisten aus dem Norden des Landes verdrängt haben. Aktuell sind dort noch rund 1100 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stationiert.