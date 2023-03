Geopolitischer Wettbewerb Macrons neue Afrika-Strategie könnte Putin in die Hände spielen

Während Frankreich sich aus Krisenregionen wie Mali und Burkina Faso zurückzieht, baut Russland seine Position in Afrika aus. Nun plant Macron den nächsten Schritt.

Macron sieht die Ereignisse in Mali und den Machtverlust der französischen Truppen dort als warnendes Beispiel. (Foto: AP) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Paris Für seinen neuen Ansatz in der Afrikapolitik hat Emmanuel Macron ein Wort gewählt: Bescheidenheit. Frankreich wolle mit den ehemaligen Kolonien eine „ausgewogene und verantwortungsvolle“ Partnerschaft aufbauen, versprach der Präsident vor einer Reise, die ihn diese Woche nach Gabun, Angola, in den Kongo und in die Demokratische Republik Kongo führt. Er kündigte an, die französische Truppenstärke auf dem Kontinent noch in diesem Jahr „sichtbar“ zu verringern.

Macrons neue Bescheidenheit spiegelt Frankreichs schwindenden Einfluss in Afrika wider. Die französische Armee musste in den vergangenen zwölf Monaten Mali, Zentralafrika und Burkina Faso verlassen. „Der misslungene Anti-Terror-Einsatz in der Sahelzone hat die Legitimität der französischen Militärpräsenz in ganz Afrika untergraben,“ sagte Thierry Vircoulon, Afrika-Experte beim Pariser Thinktank Institut français des relations internationales (Ifri).