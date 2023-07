Claudia Plattner Neue BSI-Chefin: „Zahl der Angriffe aus Russland steigt“

Claudia Plattner war zuletzt IT-Generaldirektorin bei der EZB. Jetzt ist sie neue Präsidentin der obersten Cybersicherheitsbehörde – und steht vor großen Herausforderungen.

Claudia Plattner rückt als erste Frau an die Spitze des BSI mit Sitz in Bonn. (Foto: IMAGO/Future Image) BSI-Präsidentin Claudia Plattner

Berlin Erst wenige Tage im Amt und schon im Alarmmodus. Claudia Plattner ist die neue Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die 49-Jährige übernimmt die Leitung der obersten Cybersicherheitsbehörde in einer Zeit, in der die Gefährdungslage im Cyberraum hoch ist wie nie.

„Die Bedrohungslage wächst, und wenn es einfach wäre, dann wäre das alles schon gelöst“, erklärte Plattner am Freitag bei ihrer Vorstellung als neue Behördenpräsidentin in der Bundespressekonferenz in Berlin. Die studierte Mathematikerin hat noch „keine fertigen Antworten“ parat, dafür aber ernüchternde Befunde.

Deutschland sei ein „attraktives Ziel“ für Cyberattacken, konstatiert sie. „Die Zahl der Angriffe aus Russland steigt.“ Und Russland sei nicht der einzige Akteur, der die Bundesrepublik im Visier habe. Auch aus China und dem Iran sei ein Anstieg der Angriffszahlen zu beobachten.