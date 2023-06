Nationale Sicherheitsstrategie Neuer Umgang mit China

Bei der Vorstellung des außen- und sicherheitspolitischen Grundsatzpapiers in Berlin sind außergewöhnlich viele Kabinettsmitglieder anwesend.

Berlin Angesichts der geopolitischen Veränderungen hat die Bundesregierung erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie beschlossen. Einer der zentralen Punkte ist die Neuausrichtung des Verhältnisses mit China. „Wir wollen kein Decoupling, wir wollen Derisking“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin. Die Sicherheit von Handels- und Lieferketten sei dabei zentrales Ziel, betonte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).

Nach 15 Monaten Beratungen hatte das Kabinett das mehr als 70 Seiten starke Konzept beschlossen, in dem alle sicherheitsrelevanten Themen von der Ausrüstung der Bundeswehr über den Kampf gegen den Klimawandel bis zum Katastrophenschutz verknüpft werden.

Weniger als eine Woche vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen betont die Regierung, dass die „Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben“. China sei ein Partner, die Wirtschaft wird jedoch aufgefordert, sich breiter aufzustellen, um Abhängigkeiten gegenüber autoritären Staaten zu reduzieren.

Kanzleramt und Außenministerium konnten sich auf die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats, eine zentrale Schaltstelle bei großen Krisen, nicht verständigen. Experten kritisieren das. „Einen solchen bräuchten wir aber“, sagte Wolfgang Ischinger, der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, dem Handelsblatt. Jedes Ministerium werde auf seinen eigenen Zuständigkeiten beharren, befürchtet Ischinger.

Ein Kanzler und vier Ministerinnen und Minister – so viel hochrangige Politprominenz wie an diesem Mittwoch hatte die Bundespressekonferenz seit 1978 nicht mehr zu Besuch. Bis dahin reichen die Archive der von Journalisten geführten Organisation zurück. Aber, so Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), es sei mit der Verabschiedung der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie in der Geschichte der Bundesregierung ja auch eine „ungewöhnliche Entscheidung“ getroffen worden.

Mit mehreren Monaten Verspätung – die Koalition hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, dass die Nationale Sicherheitsstrategie innerhalb des ersten Regierungsjahres steht – hat die Bundesregierung am Mittwoch das erste außen- und sicherheitspolitische Grundsatzdokument dieser Art verabschiedet.

Auf der Pressekonferenz waren neben Scholz auch die federführend für die Strategie verantwortliche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Innenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) vertreten.

Bundeskabinett verabschiedet erste nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland

Im Mittelpunkt der 76 Seiten umfassenden Strategie steht eine integrierte Sicherheit. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich, dass die Sicherheit Deutschlands nicht nur davon abhängt, dass militärische Angriffe mit Waffengewalt abgewehrt werden können. „Sicherheit bedeutet, beim Chatten mit Freunden nicht von China ausspioniert zu werden“, sagte Baerbock. Sicherheit bedeute aber auch, „morgens beim Duschen“ sauberes Wasser zu haben.

In der Strategie werden daher viele Themen angerissen – Innere Sicherheit, Verteidigung, Cybersicherheit, aber auch Katastrophenschutz und die Sicherung von Rohstofflieferungen. Die Sicherheit Deutschlands brauche eine „360-Grad-Perspektive“, so Lindner. Die Strategie richte sich auch an Unternehmen, betonte Baerbock.

Mit dem Papier will die Bundesregierung auch die Abhängigkeit von autokratischen Ländern wie Russland oder China reduzieren. Parallel hat das Auswärtige Amt eine Umsetzungsstrategie für das eigene Haus erarbeitet. Das vierseitige Papier liegt dem Handelsblatt vor.

Drei Faktoren, heißt es darin, würden die internationale Politik auf „absehbare Zeit" prägen: „Die revanchistische Aggressivität Russlands, die systemische Rivalität mit Staaten, welche die Grundlagen der internationalen Ordnung infrage stellen, und die Klimakrise mit den von ihr ausgelösten Verwerfungen", ist dort zu lesen. China selbst wird in der Aufzählung zwar nicht genannt, es dürfte aber klar sein, dass die Volksrepublik gemeint ist.

Drei Faktoren, heißt es darin, würden die internationale Politik auf „absehbare Zeit“ prägen: „Die revanchistische Aggressivität Russlands, die systemische Rivalität mit Staaten, welche die Grundlagen der internationalen Ordnung infrage stellen, und die Klimakrise mit den von ihr ausgelösten Verwerfungen“, ist dort zu lesen. China selbst wird in der Aufzählung zwar nicht genannt, es dürfte aber klar sein, dass die Volksrepublik gemeint ist.

China als Partner und systematischer Rivale

76 Seiten ist die Sicherheitsstrategie lang – deutlich länger als die der USA. Dennoch wird nicht ein einziges Mal der Konflikt genannt, den Experten als eine der derzeit größten Bedrohungen für den Weltfrieden einschätzen: der Taiwankonflikt. China betrachtet die Insel als Teil seines Territoriums, dabei hat sie nie zu der 1949 gegründeten Volksrepublik gehört.

In den vergangenen Jahren hat China immer mehr Militärmanöver in der Region geflogen, jüngst kam es mehrfach zu Beinahe-Zusammenstößen zwischen amerikanischen und chinesischen Militärs im südchinesischen Meer.

Zwar sind auch die Passagen zu China überschaubar – nur sechsmal wird das Land erwähnt. Aber immerhin: Die Bundesregierung hat der veränderten Lage unter dem autokratischen Staats- und Parteichef Xi Jinping Rechnung getragen und die Beschreibung von China deutlich kritischer formuliert als noch im Koalitionsvertrag.

China sei Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale, heißt es in der Nationalen Sicherheitsstrategie. Entscheidend ist der Zusatz, der dann kommt: „Wir sehen, dass dabei die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben.“ Die kritische Formulierung wird jedoch schon im nächsten Satz relativiert, dort heißt es: „Zugleich aber bleibt China ein Partner, ohne den sich viele der drängendsten globalen Herausforderungen nicht lösen lassen.“

Die Verschärfung in der Beschreibung Chinas als Systemrivale und Wettbewerber kommt nur wenige Tage vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, zu denen unter anderen Chinas Premierminister Li Qiang in der nächsten Woche in Berlin erwartet wird.

Kein Decoupling, sondern Derisking

Auch hinsichtlich der Aufgaben für die deutschen Unternehmen, die sich aus der Strategie ergeben, wird China als Elefant im Raum nicht explizit genannt. Allerdings wird an mehreren Stellen deutlich, dass die Wirtschaft sich breiter aufstellen soll.

Denn China setze seine Wirtschaftskraft „gezielt ein, um politische Ziele zu erreichen“, heißt es in der Strategie erstmals sehr deutlich. „Die Bundesregierung wird Rohstoff- und Energiesicherheit durch Diversifizierung stärken und die Resilienz unseres Wirtschafts- und Finanzsystems steigern“, heißt es in dem Grundsatzdokument.

An die Unternehmen richtet die Bundesregierung eine klare Aufforderung: „In einer offenen Volkswirtschaft müssen staatliche und private Akteure sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen.“ Erneut stellte die Bundesregierung aber klar, dass es keine komplette Abkopplung von China geben soll. „Wir wollen kein Decoupling, wir wollen ein Derisking“, betonte Scholz.

Wie bereits bekannt geworden war, wird in dem Grundsatzdokument auch das mit der Nato vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel für Rüstungsausgaben in Deutschland verankert. „Zunächst auch durch das neu geschaffene Sondervermögen Bundeswehr werden wir im mehrjährigen Durchschnitt unseren Zwei-Prozent-BIP-Beitrag zu den Nato-Fähigkeitszielen erbringen“, heißt es. Experten kritisierten diese vage Formulierung schon, als sie sich im Vorfeld abgezeichnet hatte.

Verteidigungsminister Pistorius wiegelte jedoch ab. „Allen sei klar, wenn das Sondervermögen im Jahr 2028 aufgebraucht ist“, müsse dann „eben ein Pfad gefunden werden, wie die zwei Prozent mit anderen Mitteln erreicht werden“. Das Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, werde auch in den 2030er-Jahren gelten, versprach Scholz.

Wir können sehr stolz auf diese Strategie sein. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock

Kein Nationaler Sicherheitsrat

Im Laufe des Prozesses hatte die Koalition die Idee eines Nationalen Sicherheitsrats verworfen, weil sich Kanzleramt und Außenministerium nicht auf die Gestaltung einigen konnten. Baerbock wehrte sich am Mittwoch gegen Kritik, dass es dieses Projekt, das sie vorgeschlagen hatte und das auch die FDP wollte, nicht in die Strategie geschafft hatte.

Während des Ukrainekriegs habe der Bundeskanzler zu einem Sicherheitskabinett eingeladen, das dann auch getagt habe. „In dem Prozess haben wir festgestellt: Mensch, das ist doch ne super Sache.“ Es habe sich gezeigt, dass man in kritischen Momenten vertrauensvoll zusammenkommen und entscheiden könne, sagte Baerbock.

Die Opposition kritisierte das Fehlen eines Nationalen Sicherheitsrats in der Strategie scharf. Insgesamt sei die Strategie „inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant, operativ folgenlos und außenpolitisch unabgestimmt“, sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz.

Bedrohungen aus dem Cyberraum

Die Sicherheitsstrategie stellt eine deutliche Zunahme an Cyberangriffen fest. Eine in der Vergangenheit viel diskutierte Abwehrmaßnahme schließt das Papier jedoch aus. Gemeint sind Cyber-Gegenangriffe – sogenannte Hackbacks. Diese werden laut dem Papier als Mittel der Cyberabwehr „prinzipiell“ abgelehnt. Stattdessen kündigt die Regierung an, erforderliche Abwehrfähigkeiten unter „Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes“ zu entwickeln.

Angestrebt wird zudem eine Grundgesetzänderung zur Cybersicherheit, um dem Bund mehr Kompetenzen „zur Gefahrenabwehr bei schwerwiegenden Cyberangriffen aus dem In- und Ausland“ zu verleihen. Dafür wären im Bundestag und im Bundesrat Zweidrittelmehrheiten nötig. Konkret soll die Cybersicherheitsbehörde BSI zur Zentralstelle für den Kampf gegen Cyberattacken auf Ziele in Deutschland ausgebaut werden.

>> Lesen Sie mehr: Cyberangriffe auf Kommunen: Faeser wirbt für Grundgesetzänderung

Der Digitalwirtschaft geht die Strategie in dem Punkt nicht weit genug. Die Nationale Sicherheitsstrategie bleibe „deutlich hinter den Erwartungen und Anforderungen“ zurück, sagte Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom. Der Cyberraum werde zu sehr vernachlässigt.

Sensible Infrastrukturbereiche

Für einen besseren Schutz der kritischen Infrastruktur (Kritis) strebt die Regierung ein sogenanntes Kritis-Dachgesetz an. In den dazu bereits vorgelegten Eckpunkten heißt es, der Staat solle hier eine größere Verantwortung übernehmen. Konkret soll die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesebene sowie mit der Wirtschaft verbessert werden. Die Grünen mahnen zur Eile. Von Innenministerin Faeser verlangen sie, endlich das angekündigte Gesetz vorzulegen.

Zur kritischen Infrastruktur zählen unter anderem Einrichtungen aus den Sektoren Energie, Verkehr, Wasser, Ernährung, Staat und Verwaltung, Gesundheit, Informationstechnik und Telekommunikation. „Unsere Kritischen Infrastrukturen sind vermehrt das Ziel erheblicher Bedrohungen und Störungen“, heißt es in der Strategie.

Beim Schutz der deutschen Telekommunikationsnetze sind die Aussagen in dem Papier aber vage. Die Problematik der chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und ZTE wird nicht erwähnt. Dabei strebt die Regierung – auch aus Angst vor Spionage – an, den Einsatz von Technologien dieser Unternehmen aus dem 5G-Netz zu verbannen. Im Sommer soll es dazu eine abschließende Entscheidung geben.

