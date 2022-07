Corona-Pandemie „Dringender Überarbeitungsbedarf“: Auch die Ärzte lehnen Lauterbachs geplante Triage-Regelung ab

Der Gesundheitsminister will eine Triage nach Behandlungsbeginn verbieten – und so etwa Behinderte schützen. Doch dagegen laufen Mediziner nun Sturm.

Berlin Deutschlands Ärztinnen und Ärzte gehen auf die Barrikaden: Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beabsichtigte gesetzliche Regelung zur Triage in der Pandemie lehnen sie in der jetzigen Form kategorisch ab.

Es gebe „dringenden Überarbeitungsbedarf“, mahnen 27 medizinische Fachgesellschaften, Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften in einer gemeinsamen Stellungnahme „zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes“, die am Freitag an das Bundesgesundheitsministerium verschickt wurde. Insbesondere das von Lauterbach vorgesehene Verbot der hoch umstrittenen sogenannten Ex-post-Triage wollen die Ärztinnen und Ärzte nicht mittragen.

Ex-post-Triage bedeutet, dass Patientinnen und Patienten, die bereits intensivmedizinisch versorgt werden, das Beatmungsgerät im Zweifel auch gegen ihren Willen zugunsten eines anderen Menschen mit besseren Überlebenschancen wieder weggenommen werden kann, sollten die Ressourcen nicht für alle reichen.

