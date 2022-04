Entlastungspaket Sprit- und Ticketrabatt sorgen für Ärger bei der Ampel

Die Koalition will die Verbraucher mit Rabatten an Tankstellen und im Nahverkehr entlasten. Von den sechs Milliarden Euro droht aber nur wenig bei den Bürgern zu landen.

Auch wenn der Preis zurzeit wieder nach unten geht: Die Regierung will die Bürgerinnen und Bürger bei den Spritkosten entlasten. (Foto: dpa) Spritpreise in Deutschland

Berlin Das Entlastungspaket der Bundesregierung entpuppt sich als Belastungsprobe für die Ampelkoalition. Wie das Handelsblatt aus Koalitionskreisen erfuhr, steht infrage, ob die geplanten finanziellen Unterstützungen auch bei den Verbrauchern ankommen.

Die Probleme sind vor allem rechtlicher Natur. So sei es rechtlich nicht möglich, den Tankrabatt sicher an die Autofahrer weiterzuleiten, hieß es in Koalitionskreisen. Gleiches gelte für den geplanten Rabatt auf Nahverkehrstickets.

Die Koalition von SPD, Grünen und FDP hatte sich angesichts der steigenden Energiepreise im Zuge des Ukrainekriegs am 23. März darauf verständigt, die Verbraucher zu entlasten. Elf Stunden lang hatte der Koalitionsausschuss beraten. Am Ende entschied die Koalition, die Energiekosten für die Verbraucher für drei Monate zu reduzieren.