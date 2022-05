Gasversorgungskrise Wenn das Gas knapp wird: Die Wohnzimmer sollen warm bleiben

Private Haushalte werden bei Versorgungsengpässen bis zuletzt mit Gas versorgt. Allerdings sollen sich die Bürgerinnen und Bürger sparsam verhalten. Druckmittel hat die Regierung nicht.

Sollte das Gas knapp werden, dürfte bei Privathaushalten die Versorgung erst einmal nicht eingeschränkt werden. (Foto: Getty Images) Gasspeicher in Rehden

Berlin, Brüssel Die Unsicherheit in der Gasversorgung wächst von Tag zu Tag. Zuletzt haben russische Sanktionen die Märkte beunruhigt. Doch die Bundesregierung will auf jeden Fall an der Regelung festhalten, dass private Haushalte so lange wie möglich von Versorgungsunterberechnung verschont bleiben. „Geschützte Kunden bleiben geschützte Kunden“, sagte Energiestaatssekretär Patrick Graichen in der vergangenen Woche bei der Stadtwerke-Tagung des Handelsblatts in Berlin.

Allerdings sei der Notfallplan Gas, der private Haushalt besonders schützt, unter anderen Vorzeichen entstanden. Deshalb enthalte das Energiesicherheitsgesetz, das der Bundestag Ende vergangener Woche verabschiedet hat, Verordnungsermächtigungen, die es ermöglichten, den Verbrauch geschützter Kunden zu begrenzen, sagte Graichen.