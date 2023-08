Gesundheit Deutsche sitzen fast zehn Stunden am Tag

Immer längeren Zeiten im Sitzen machen Forschern Sorgen. Sie nennen sie die moderne Arbeitswelt als Grund – und sehen Arbeitgeber und Kassen in der Pflicht.

Lange Zeiten im Sitzen lassen das Risiko für zahlreiche Krankheiten ansteigen. (Foto: dpa) Deutsche sitzen immer länger

Berlin So manche Belastung der Corona-Pandemie scheint nachzulassen, aber von einer rundum gesund lebenden Republik ist Deutschland noch weit entfernt. Das zeigen Ergebnisse eines Reports der Deutschen Sporthochschule Köln und der Deutschen Krankenversicherung (DKV), der am Montag in Berlin vorgestellt wurde.

Darin werden bei den Bundesbürgern unter anderem ein Trend zum immer längeren Sitzen und ein teils geringes psychisches Wohlbefinden kritisch gewertet. „Die Bewegungsarmut nimmt dramatisch zu“, warnt einer der wissenschaftlichen Leiter, der Kölner Sportwissenschaftler Ingo Froböse, im Gespräch mit dem Handelsblatt.

„Ein zentraler Grund ist die moderne Arbeitswelt.“ Nur noch fünf Prozent der Menschen übten demnach eine Tätigkeit aus, die sie körperliche beanspruche – etwa im Handwerk. Durch den Trend zum Homeoffice falle auch der Weg zum Büro weg.