Eine Steuerreform, später in die Rente, Kassenbeiträge mit Selbstbehalt: Mit heiklen Vorschlägen geht die CDU-Führung in Klausur für ihr neues Programm.

Friedrich Merz, CDU-Chef will mit Vize Carsten Linnemann die Partei erwecken. (Foto: dpa) Großes Erbe

Berlin. Im Feriendomizil des einstigen Bundeskanzlers Konrad Adenauer will die CDU-Führung mit ihren alten Grundsätzen brechen: Umgeben von Palmen und dem Duft der Azaleen werden sich Parteichef Friedrich Merz und sein Vize Carsten Linnemann gemeinsam mit den Leitern der zehn Fachkommissionen für das neue Grundsatzprogramm über Christi Himmelfahrt in die Villa Collina im italienischen Cadenabbia zurückziehen.

Fernab des Trubels in Deutschland wollen sie die Partei fit machen für die Bundestagswahl 2025 – und die schnelle Rückkehr ins Kanzleramt. Drei Tage nimmt sich die Runde und wird in den Pausen durch den drei Hektar großen Park flanieren, hinab zum Comer See schauen und sogar Boccia spielen – so wie einst Adenauer.

