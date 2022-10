Infrastrukturplanung Einwände von Bürgern nur noch digital – So will Verkehrsminister Wissing Großprojekte vorantreiben

Der Minister will ein Gesetz für schnellere Planung und Genehmigung auf den Weg bringen. Doch die Grünen bremsen. Unterstützung findet er dagegen bei der CDU.

Der FDP-Politiker will eine gute Infrastruktur als Staatsziel ins Grundgesetz aufnehmen. (Foto: dpa) Bundesverkehrsminister Volker Wissing

Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will ein eigenes Reformkonzept vorlegen, damit große Infrastrukturprojekte schneller vorankommen. Wissing wolle ein „Herbstpaket“ vorlegen, hieß es in Regierungskreisen. Dazu gehört neben seiner Forderung, eine gute Infrastruktur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen, etwa die Idee, das bereits für den Bau von Flüssiggasterminals beschlossene Gesetz (LNG-Beschleunigungsgesetz) auf Verkehrsprojekte zu übertragen und so etwa Naturschutzbelange zurückzustellen. Auch die Möglichkeit, per Klage gegen ein Vorhaben vorzugehen, soll künftig im Planungsverfahren befristet werden.

„Wir werden im November ein Gesetzespaket vorstellen, in dem eine ganze Reihe an Maßnahmen steht“, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic (FDP). Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Bundeskabinett zustimmen wird.