Flüssigerdgas Habecks Plan für die Gasversorgung: Zwei LNG-Terminals gehen noch 2022 in Betrieb

Wirtschaftsminister Robert Habeck ist optimistisch, dass zwei LNG-Terminals noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Zugleich befürwortet er eine Ausweitung der heimischen Gasförderung.

Noch in diesem Jahr sollen in Deutschland zwei der Spezialschiffe in Betrieb gehen. (Foto: Bloomberg) Schwimmendes LNG-Terminal in Kapstadt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will erreichen, dass in Deutschland noch in diesem Jahr zwei von insgesamt vier schwimmenden LNG-Terminals in Betrieb gehen. „Natürlich ist das Ziel, dass sie noch in diesem Jahr angeschlossen werden – zum Jahreswechsel“, sagte Habeck am Montagabend vor Journalisten in Brüssel.

Dies ermögliche es, Gas über die deutschen Häfen in das europäische Gasnetz einzuspeisen. Ziel der Bundesregierung ist es, die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu reduzieren. Eines der beiden Schiffe komme nach Brunsbüttel, das andere nach Wilhelmshaven, bestätigte Habeck. Die beiden anderen Schiffe sollen nach Habecks Worten „im Mai“ eintreffen.

In der Regel dauere der Bau der erforderlichen Infrastruktur fünf Jahre, sagte der Minister. Nun solle es innerhalb einiger Monate geschehen, quasi „mit Lichtgeschwindigkeit“: „Wir machen hier etwas, das Deutschland lange nicht erlebt hat“, sagte Habeck.

Flüssigerdgas: Neues Gesetz beschleunigt Bau von LNG-Terminals

