Gasversorgung Die Machtprobe: Wie Russland Energie als Waffe einsetzt

Der Kreml macht Ernst: Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs unterbricht Moskau Gaslieferungen an EU-Länder. Die Furcht vor einem Engpass wächst.

Russland setzt den Rohstoff als Druckmittel ein. (Foto: Bloomberg) Gazprom-Pipeline

Berlin, Brüssel, Düsseldorf Der Stopp der russischen Gaslieferungen an Polen und Bulgarien nährt Ängste, dass der Kreml auch die Lieferungen an Deutschland stoppen könnte. Kommissionschefin von der Leyen sprach von einer „Provokation“, die „durch nichts zu rechtfertigen“ sei. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, er nehme die Lage sehr ernst: „Europa wird solidarisch zusammenstehen und die Gasversorgung weiter diversifizieren.“

Auf den Energiemärkten sorgte die Nachricht für Turbulenzen. Zeitweise schoss der Gaspreis um 20 Prozent in die Höhe. Zwar sind die unmittelbaren Folgen des Lieferstopps zunächst begrenzt.

Doch ein Kremlsprecher drohte am Mittwoch anderen Staaten, darunter Deutschland, mit ähnlichen Schritten, sollten die Zahlungen beim Staatskonzern Gazprom nicht künftig in Rubel eingehen. Russland hatte den Stopp der Lieferungen an Polen und Bulgarien damit begründet, die Länder hätten sich nicht an die neuen Zahlungsmodalitäten gehalten.

