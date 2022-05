Krankheit Lauterbach empfiehlt mindestens 21 Tage Isolation bei Affenpocken

Die Weltgesundheitsorganisation hält eine rapide Ausbreitung der Affenpocken aktuell für unwahrscheinlich. Infizierte in Deutschland sollen sich isolieren.

Der Gesundheitsminister empfiehlt Infizierten, sich zu isolieren. (Foto: IMAGO/Emmanuele Contini) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Bremen Nach dem Auftreten der ersten Fälle von Affenpocken in Deutschland dringt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach darauf, die Ausbreitung schnell einzudämmen. Durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht könne dies in den Griff bekommen werden, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande des Deutschen Ärztetags in Bremen.

Er betonte zugleich, was man aktuell mit den Affenpocken erlebe, sei „nicht der Beginn einer neuen Pandemie“. Es handele sich um einen bekannten Erreger, und man wisse, wie man ihn bekämpfen könne.

Lauterbach sagte zudem, dass die Entwicklung sehr ernst zu nehmen sei. Es sei noch nicht bekannt, warum Ausbrüche international diesmal anders verliefen als in der Vergangenheit. Möglich sei, dass der Erreger oder die Anfälligkeit von Menschen sich verändert habe. Wenn Ausbrüche früh eingedämmt würden, könne man erreichen, dass sich der Erreger nicht bei Menschen einniste.

Der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sprach von bislang fünf bekannten Fällen in Deutschland. Drei von ihnen hätten sich im Ausland angesteckt. Weltweit seien bislang 177 Fälle bekannt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen In den meisten Fällen handele es sich dabei um Männer, die Sex mit Männern gehabt hätten. Die Symptome bei den in Deutschland entdeckten Fällen reichen von Hautausschlag über Fieber und starke Schmerzen im Intimbereich. WHO meldet 250 Fälle Die WHO hatte am Dienstag bereits 250 Fälle auf 16 Ländern gemeldet. Diese Zahl an bestätigten Infektionen und Verdachtsfällen betreffe jedoch nur Länder, in denen die Viruskrankheit zuvor nicht regelmäßig gehäuft aufgetreten sei, sagte WHO-Expertin Rosamund Lewis. „Dieser Ausbruch kann eingedämmt werden“, sagte sie. Die aktuelle Häufung der Fälle sei zwar besorgniserregend, doch das Risiko für die Öffentlichkeit gering. Die meist mild verlaufende Krankheit war schon vor den derzeitigen Fällen gelegentlich in westlichen Ländern immer wieder in einigen wenigen afrikanischen Ländern aufgetreten. In der Demokratischen Republik Kongo gab es laut WHO dieses Jahr bereits 1200 Verdachtsfälle. Lewis sagte, dass nur sehr wenige davon etwa durch Laboruntersuchungen bestätigt worden seien. Mehr: Diese Biotech-Firmen sollen Affenpocken eindämmen