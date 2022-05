Pockenimpfung Diese Biotech-Firmen sollen Affenpocken eindämmen

Pockenimpfstoffe und -medikamente dürften auch gegen Affenpocken wirken. Das beschert drei Biotech-Firmen kräftige Kursgewinne. Was sie entwickelt haben.

Medikamente und Impfstoffe gegen die Affenpocken sind mittlerweile gut erforscht. (Foto: dpa) Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München

Frankfurt Mit der Serie an Affenpocken-Infektionen ist in Europa und den USA unvermittelt eine neue Infektionskrankheit ins Blickfeld geraten. Im Vergleich zu Sars-CoV2 erscheint die Ausgangslage der Mediziner allerdings deutlich günstiger. Denn es stehen im Prinzip sowohl Impfstoffe als auch Medikamente gegen die Erkrankung zur Verfügung, wenn auch noch bei Weitem nicht in Mengen, die für eine breite Versorgung nötig wären.

Es handelt sich dabei durchweg um Vakzine und Wirkstoffe, die ursprünglich gegen das Variola-Virus – den Erreger der Pocken-Erkrankung – entwickelt wurden. Variola und das Affenpockenvirus sind relativ eng verwandt, sodass die mit Blick auf die Gefahr eines Einsatzes von Pockenviren als biologische Waffe entwickelten Impfstoffe und Medikamente gegen die neue Krankheit wirken. Die auf dem Feld tätigen Biotech-Unternehmen, darunter auch das dänisch-deutsche Biotech-Unternehmen Bavarian Nordic, verbuchten in den vergangenen Tagen daher zum Teil deutlich zweistellige Kursgewinne.

Pockenimpfung wegen militärischen Bedrohungen gefördert

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen