Nach dem Impfpflicht-Aus Coronakrise, Sanktionen, Finanzen – Gereizte Stimmung in der Ampelkoalition

Nach dem Scheitern der Impfpflicht geht es in der Ampelkoalition hoch her. Bei der geplanten 100-Milliarden-Aufrüstung der Bundeswehr steht die nächste Belastungsprobe an.

Der Gesprächsbedarf zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist groß, die Stimmung in der Koalition angespannt. (Foto: dpa) Lindner, Habeck und Scholz im Bundestag

Berlin Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) stehen am Freitagmittag gut zwei Meter entfernt voneinander im Bundesfinanzministerium. Das Debakel bei der Impfpflicht ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich genau 24 Stunden her, jetzt soll die Woche wenigstens gut enden.

Die beiden loben sich gegenseitig, es geht um den neuen Schutzschild für deutsche Unternehmen, die unter den Folgen des Ukrainekrieges leiden. „Das Bundeswirtschaftsministerium hat da einen sehr intelligenten Mechanismus erarbeitet“, sagt Lindner. „Vielen Dank“, sagt Habeck. „Wie es unsere Art ist.“

Die Meinungsverschiedenheiten in der Energiepolitik versuchten die beiden Minister anschließend herunterspielen. „Alles Chico“, versicherte Habeck, alles okay also.

Doch tatsächlich geht es in der Ampelkoalition derzeit hoch her. Und das nicht nur in der Energiepolitik. Nach dem Scheitern der Impfpflicht stellt sich die Frage, was diese politische Klatsche für künftige Zusammenarbeit in der Ampel bedeutet.