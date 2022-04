Ukraine-Krieg „Wirtschaftspolitischer Stoßdämpfer“: Diese fünf Punkte enthält das Hilfspaket der Bundesregierung

Die Minister Lindner und Habeck haben sich auf Hilfen für Firmen verständigt, die von den Folgen des Kriegs betroffen sind. Vor allem die Energiewirtschaft profitiert.

Der Finanz- und der Wirtschaftsminister stellen Hilfen für Unternehmen vor, die von den Folgen des Ukrainekriegs betroffen sind. (Foto: dpa) Christian Lindner (l.), Robert Habeck (r.)

Berlin Die Bundesregierung hat sich auf ein Hilfspaket für Unternehmen geeinigt, die unter den Folgen des Ukrainekriegs und der Abkopplung von Russland leiden. Profitieren sollen insbesondere Unternehmen, die unter den hohen Energiepreisen leiden. Aber auch Hilfen für Firmen, die durch einbrechende Lieferketten oder die Abkopplung von Russland in Not geraten, sind geplant.

„Wir werden Härten abfedern und Strukturbrüche verhindern“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Vorstellung am Freitag in Berlin. Er sprach von einem „wirtschaftspolitischen Stoßdämpfer“ für die Unternehmen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ergänzte, es könne nicht jede Härte, jeder Euro mehr an Energiekosten ausgeglichen werden: „Allerdings darf die Last nicht so hoch sein, dass die Wirtschaft kollabiert.“

Das Hilfspaket besteht aus fünf Bestandteilen. Lindner und Habeck planen, dass bis zum ersten Juni alle der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Die Hilfen in der Übersicht:

1. Allgemeiner Zuschuss für hohe Energiekosten