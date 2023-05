Petersberger Klimadialog Wird Olaf Scholz doch noch zum Klimakanzler?

Seine Klimaklub-Idee findet immer mehr Anhänger, doch Umweltverbände sehen Scholz als „Antiklimakanzler“. Gerade deshalb schauen Beobachter gespannt auf seine heutige Rede.

Im Wahlkampf war der Kanzler mit Klima-Versprechen angetreten, doch Umweltverbände üben Kritik an ihm. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Olaf Scholz

Berlin Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will global beim Ausbau von Solar- und Windkraft vorankommen, das hat sie am ersten Tag des Petersberger Klimadialogs klargemacht. Aber was will eigentlich der Bundeskanzler? Nach Meinung von Umweltschützern hätte Olaf Scholz (SPD) an diesem Mittwoch mit seiner Rede auf der Konferenz die Gelegenheit, Baerbocks Vorstoß Nachdruck zu verleihen.

Christoph Bals, Geschäftsführer der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch, sagt: „Es würde international wahrgenommen, wenn der Bundeskanzler des Landes, das die Energiewende vor über 20 Jahren weltweit bekannt gemacht hat, sich für den Beschluss eines ambitionierten Ziels für eine globale Energiewende starkmachen würde.“

Bals zufolge sollten die Zahlen der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien als Richtschnur dienen. Nach deren Angaben müssten die Erneuerbaren in den kommenden Jahren um im Schnitt 1000 Gigawatt pro Jahr ausgebaut werden – dreimal so viel wie heute.