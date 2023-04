Russischer Angriffskrieg Habeck in der Ukraine – Wie der Wiederaufbau des Landes gelingen soll

Der Krieg tobt, doch die Ukraine versucht, an ihre wirtschaftliche Zukunft zu denken. Unterstützung kommt vom deutschen Vizekanzler. Die Kosten des Wiederaufbaus sind immens.

Der deutsche Vizekanzler und der ukrainische Präsident besichtigten am Montag den Wiederaufbau einer zerstörten Brücke in Jahidne im Norden der Ukraine. (Foto: dpa) Robert Habeck und Wolodimir Selenski

Berlin, Riga Robert Habeck war gerade erst in der Ukraine angekommen, als er eines klarmachte: Der Bundeswirtschaftsminister ist nicht bloß für Mitleidsbekundungen angereist.

Sinn der Reise sei, ein klares Zeichen an die Ukraine zu senden, sagte Habeck. Ein Zeichen, „dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wiederaufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird“.

Auch die Auswahl seiner Begleiter zeigt: Habeck geht es um den Wiederaufbau, die wirtschaftliche Zukunft des Landes und sicherlich auch um die Ukraine als Markt für deutsche Unternehmen. Der Grünen-Politiker, der am Montag unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski traf, wird auf der unter hohen Sicherheitsbedingungen durchgeführten Reise von einer Delegation deutscher Wirtschaftslenker begleitet.