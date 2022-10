Sozialreform Länder drängen auf Korrekturen am geplanten Bürgergeld

Bundestag und Bundesländer sehen noch Änderungsbedarf am Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil. So sollen Leistungsbezieher zum Beispiel bei den Heizkosten sparen müssen.

Ausschüsse der Länderkammer stören sich an den großzügigen Karenz- und Vertrauenszeiten beim geplanten Bürgergeld. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Sitz des Bundesrats in Berlin

Berlin Beim geplanten Bürgergeld, das zum Jahreswechsel das bisherige Hartz-IV-System ablösen soll, zeichnen sich noch Änderungen ab. So melden die Länder Korrekturbedarf an, bevor sie an diesem Freitag im Bundesrat über die Sozialreform beraten werden und dem Gesetz am Ende zustimmen sollen.

„Mit dem neuen Bürgergeld lohnt sich Arbeit durch den geringen finanziellen Abstand zur staatlichen Hilfe in vielen Fällen nicht mehr“, sagte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) dem Handelsblatt. Anreize zum Arbeiten würden durch die Ampel-Koalition wissentlich beseitigt. „Arbeits- und sozialpolitisch ist das zudem in Zeiten eines massiven Fachkräftemangels der falsche Weg“, betonte Scharf.

Vor allem bei den unionsgeführten Ländern gibt es Vorbehalte gegen die geplanten Vertrauens- und Karenzzeiten. So sollen bei Bürgergeld-Empfängern das Vermögen und die Angemessenheit des Wohnraums erst nach zwei Jahren überprüft werden. In einer sechsmonatigen Vertrauenszeit sind den Jobcentern zudem weitgehend die Hände gebunden, eventuelle Pflichtverstöße von Leistungsbeziehern zu sanktionieren.