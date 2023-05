Tariftreuegesetz Bundesaufträge ab 10.000 Euro nur an tarifgebundene Firmen

Der Arbeitsminister will öffentliche Auftragsvergaben davon abhängig machen, dass sich Auftragnehmer an Tarifverträge halten. Der erste Referentenentwurf für ein Gesetz ist fertig.

Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP 2021 vereinbart, die Vergabe öffentlicher Aufträge davon abhängig zu machen, dass Firmen nach Tarif bezahlen. (Foto: IMAGO/Future Image) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

Berlin Der Bund soll künftig nur noch Aufträge an Unternehmen vergeben dürfen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Die Schwelle für den Auftragswert will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei 10.000 Euro festlegen. Dies geht aus einem Referentenentwurf des Arbeitsministeriums hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet.

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung etwas gegen die sinkende Tarifbindung unternehmen. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) galt im Jahr 2021 in Westdeutschland nur noch in 27 Prozent der Betriebe ein Branchen- oder Haustarifvertrag, im Osten traf das nur auf 18 Prozent der Betriebe zu.

Die Ampel-Koalition hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, im Vergaberecht des Bundes eine Tariftreueregelung zu verankern, wie sie 14 von 16 Bundesländern auf Landesebene bereits eingeführt haben. Die Hoffnung: Um nicht vom enormen Volumen öffentlicher Aufträge ausgeschlossen zu werden, könnten sich bisher widerstrebende Unternehmen der Tarifbindung unterwerfen.