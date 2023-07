 Thomas Heilmann: Das ist der neue Star der Unionsfraktion

Die Union feiert Thomas Heilmann für dessen Einsatz gegen das Heizungsgesetz. Dabei war dessen Gang nach Karlsruhe umstritten – auch bei Parteichef Friedrich Merz.

Der CDU-Abgeordnete nannte die Entscheidung des Verfassungsgerichts einen „Weckruf“ für den Bundestag. (Foto: dpa) CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Heilmann

Berlin Noch am Dienstag dieser Woche stand die Unionsfraktion den Bemühungen ihres Mitglieds Thomas Heilmann, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Karlsruhe vorerst zu Fall zu bringen, eher distanziert gegenüber: „Wir machen Politik in Berlin, nicht in Karlsruhe“, hatte Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, gesagt. Das sollte heißen: Wir stellen den politischen Gegner inhaltlich – und nicht mit Verfahrenstricks.

Am Mittwoch sah es dann sehr schnell anders aus. Kurz nachdem das Bundesverfassungsgericht am Abend entschieden hatte, der Bundestag müsse sich mehr Zeit für die Beratung des GEG nehmen und könne daher nicht wie von der Ampel geplant am Freitag darüber abstimmen, jubelte die Unionsfraktion.