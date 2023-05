Verkehr Wissing scheut den Faktencheck beim Klimaschutz

Der Verkehrsminister erklärt öffentlich, dass er mit Leichtigkeit die Klimaziele einhalten kann, doch Zahlen fehlen bislang. Auf Nachfragen reagiert sein Ministerium wortkarg.

Der Verkehrsminister kündigte zuletzt vollmundig an, dass die Klimaziele im Verkehrssektor leicht einzuhalten wären. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Volker Wissing (FDP)

Berlin Erst vor wenigen Tagen verteidigte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in der Talkshow „Maischberger“ seine Klimaschutzpolitik. „Die Rechtslage ist völlig klar“, erklärte Wissing auf die Frage, wie er die Klimaziele im Verkehrssektor einhalten will.

Da auf Straßen, Schienen, Wasserwegen und in der Luft 2022 zu viel Klimagase entstanden seien, blieben ihm drei Monate Zeit, Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Wenn bis Ablauf dieser Frist das Gesetz nicht geändert worden sei, „dann ist es für mich keine Schwierigkeit, ein Sofortprogramm vorzulegen“. Besser noch: Der Koalitionsausschuss habe Ende März „eine Reihe von Maßnahmen“ beschlossen, um Kohlendioxid einzusparen. „Jede einzelne dieser Maßnahmen übersteigt das, was wir zusätzlich an CO2 einsparen müssen“, behauptete Wissing.