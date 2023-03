 Verteidigung: Bundesregierung bestellt Panzerhaubitzen

Die Abgabe von Panzerhaubitzen an die Ukraine hat die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr geschwächt. Nun bringt die Bundesregierung die Anschaffung von Ersatz auf den Weg.

Die Bundesregierung will für die Bundeswehr nun bis zu 28 Exemplare der Artilleriegeschütze bestellen. (Foto: Reuters) Panzerhaubitze 2000 im Einsatz in der Ukraine

Berlin Die Bundesregierung bringt die Nachbeschaffung der an die Ukraine abgegebenen Panzerhaubitzen 2000 auf den Weg. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung mit dem Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) sieht die Herstellung und Lieferung von bis zu 28 Fahrzeugen vor. Konkret in Auftrag gegeben wird zunächst der Ersatz von zehn Exemplaren, die an die Ukraine abgegeben wurden.

Der Haushaltsausschuss, der die nötigen Mittel freigeben muss, wurde jetzt über die Rahmenvereinbarung informiert. Die Nachbeschaffung hat ein Volumen von insgesamt rund 185 Millionen Euro, von dem der größte Teil im Jahr 2025 fällig wird.

Um die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen, hatte die Bundesregierung im Mai vergangenen Jahres entschieden, Panzerhaubitzen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine abzugeben. Die Niederlande, die das Waffensystem ebenfalls nutzen, beteiligten sich an der Unterstützung.