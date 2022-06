Zukunftstechnologien Wissenschaftsorganisationen fordern neue Innovationspolitik

Die Präsidenten der Organisationen fordern eine mutigere Forschungspolitik. Bisher sei Forschung zu oft im Wettstreit der Ministerien vernachlässigt worden.

Führende Wissenschaftsorganisationen fordern eine konsequente Unterstützung von Forschung. (Foto: dpa) Forscher in einem Labor

Berlin In seltener Deutlichkeit fordern drei zentrale deutsche Organisationen für die Wissenschaft von der Bundesregierung eine neue stringente „Innovationspolitik nach der Zeitenwende“. Die Koalition müsse „klarer als bisher Prioritäten bei Forschungs- und Förderzielen setzen“ und diese dann auch ressortübergreifend umsetzen, fordern die Leopoldina, der Stifterverband und die Expertenkommission für Forschung und Innovation EFI in einem gemeinsamen Leitlinienpapier, das dem Handelsblatt vorliegt. Es entstand in der Folge des kürzlichen Forschungsgipfels und wurde auch von der Volkswagenstiftung unterstützt.

Um die aktuelle Umbruchsituation zu nutzen, müssten Staat, Wirtschaft und Wissenschaft „Fesseln beherzt lösen und mit mehr Mut und Tatkraft als bisher die Chancen nutzen“.

Das Papier der drei Präsidenten Gerald Haug, Michael Kaschke und Uwe Cantner verhehlt nicht die Unzufriedenheit mit der Innovationspolitik der letzten Bundesregierungen und mahnt die Ampelkoalition, es besser zu machen. Forschung und Innovation seien Querschnittsthemen einer Regierung und dürften daher „nicht länger im Zuständigkeits-, Budget- und Profilierungswettbewerb der einzelnen Fachministerien klein administriert werden“.