 Analyse: Ungarn lässt Schweden bei Nato-Norderweiterung warten – mit immer neuen Begründungen

Mit acht Monaten Verzögerung ratifiziert Ungarn den finnischen Nato-Beitritt, aber nicht jenen von Schweden. Budapest sendet so Signale nach Ost und West.

Der ungarische Ministerpräsident sendet mit seiner Außenpolitik unklare Signale. (Foto: Bloomberg) Viktor Orban

Wien Als Ungarns Parlament am Montag den Nato-Beitritt Finnlands ratifizierte, geschah dies in fast vollständiger Einigkeit. 182 von 199 Abgeordneten, unter ihnen alle Vertreter des Regierungslagers, stimmten mit Ja. Damit haben alle Nato-Staaten außer der Türkei der finnischen Mitgliedschaft im Verteidigungsbündnis zugestimmt. Ankara kündigte diesen Schritt für die nahe Zukunft an.

Allerdings hat sich Budapest der türkischen Verzögerungstaktik im Aufnahmeprozess für Schweden angeschlossen. Während Ankara von Stockholm ein härteres Vorgehen gegen Vertreter der kurdischen Arbeiterpartei zu erzwingen versucht, bleiben die Vorbehalte und Forderungen Ungarns nebulös.

Laut dem einflussreichen Regierungsberater Balazs Orban haben es sich die Schweden „zur Gewohnheit gemacht, ständig den Zustand von Ungarns Demokratie zu hinterfragen und so unsere Wähler, Abgeordneten und das ganze Land zu beleidigen“. Die Regierung von Viktor Orban unterstütze die Mitgliedschaft, habe aber Mühe, die Vorbehalte dagegen in der eigenen Parlamentsfraktion zu überwinden.