Apec-Gipfel Plötzlich Corona-gefährdet: Xi Jinping könnte sich auf Auslandsreise infiziert haben

Bei seiner Südostasien-Reise verzichtete Chinas Staatschef auf Mund-Nasen-Schutz und Abstandhalten. Nun ist einer seiner engen Kontakte an Covid erkrankt.

Der chinesische Staatschef neben dem Spitzenpolitiker aus Hongkong, der nun positiv auf das Coronavirus getestet wurde. (Foto: AP) Xi Jinping und John Lee (Mitte r.)

Bangkok Die erste Auslandsreise von Hongkongs Regierungschef John Lee seit seinem Amtsantritt endet mit einer Covid-Infektion. Der ranghöchste Politiker der chinesischen Sonderverwaltungszone wurde am Montag nach seiner Rückkehr aus Thailand positiv auf das Coronavirus getestet.

Lee hatte in dem südostasiatischen Land an dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Bangkok teilgenommen. Er habe leichtes Fieber und befinde sich nun vorschriftsgemäß in Isolation, teilte ein Regierungssprecher mit.

Der Positivtest nach dem Gipfelwochenende macht eine Reihe anderer Staats- und Regierungschefs zu potenziellen Kontaktpersonen – darunter Chinas Staatschef Xi Jinping. Xi und Lee trafen in Bangkok mehrmals aufeinander, unter anderem bei einem Gala-Dinner am vergangenen Donnerstag. Fotos von der Veranstaltung zeigen die beiden Politiker ohne Mundschutz eng nebeneinander – umringt von einer Gruppe von Begleitpersonen, die Mund-Nasen-Schutz mit der chinesischen Landesflagge trugen.