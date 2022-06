Die Lage am Mittag Raketenangriff auf Kiew – Selenski will alle Städte zurückerobern

In der Nacht hat es in der ukrainischen Hauptstadt mehrere Explosionen gegeben. Dabei soll ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen worden sein. Die Ereignisse im Überblick.

Eine russische Rakete soll das Haus in der Nacht getroffen haben. (Foto: AP) Zum Teil zerstörtes Wohngebäude in Kiew

Kiew Die Ukraine will alle von Russland eingenommenen Städte wieder zurückerobern. Das versprach Präsident Wolodimir Selenski in der Nacht zum Sonntag in einer Videoansprache seinen Landsleuten. Mehr als vier Monate nach Kriegsbeginn befinde sich sein Land in einer emotional schwierigen Phase. Zuvor hatte Moskau die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk gemeldet.

Zugleich kündigte Russland die Lieferung von Raketensystemen ins Nachbarland Belarus an. Diese können auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden.

Die Ukraine sei immer noch in der Lage, sich gegen Russland zu verteidigen, sagte Selenski. Er wisse aber nicht, wie groß die Verluste und Anstrengungen noch sein werden, bis sich ein Sieg am Horizont abzeichne.

In der Hauptstadt Kiew hat es am Morgen infolge russischer Raketenangriffe mehrere Explosionen gegeben. Eine Rakete habe ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, schrieb Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, im Nachrichtendienst Telegram. Eine weitere Rakete sei auf dem Gelände eines Kindergartens im Bezirk Schewtschenko eingeschlagen.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen In dem Wohnhaus wurde nach Angaben der Polizei mindestens fünf Menschen verletzt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von zwei Verletzten und weiteren Menschen, die noch unter Trümmern feststeckten. Die Rettungs- und Löscharbeiten dauerten morgens noch an. In dem Wohnhaus wurde nach Angaben des Zivilschutzes mindestens ein Mensch verletzt. (Foto: Reuters) Feuerwehrmann in zerstörter Wohnung Der ukrainische Parlamentsabgeordnete Olexij Hontscharenko schrieb, insgesamt hätten russische Truppen in den Morgenstunden 14 Raketen auf Kiew und Umgebung abgefeuert. Überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Kiew und Moskau bestätigen Einnahme von Sjewjerodonezk In seiner Ansprache erwähnte Präsident Selenski ausdrücklich die Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes, die in Zukunft wieder unter ukrainischer Kontrolle stehen solle. Sowohl Moskau als auch Kiew bestätigten die Einnahme durch russische Truppen. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten, Olexij Arestowytsch, sagte der Agentur Unian zufolge, in der Region werde weiter gekämpft. Der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Strjuk, sagte, die regierungstreuen Truppen hätten andere Stellungen bezogen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Angeblich Zivilisten aus Chemiefabrik gebracht Die zuletzt zum Luftschutzbunker umfunktionierte Chemiefabrik Azot in Sjewjerodonezk wird nach Angaben aus Moskau nun von prorussischen Einheiten der Luhansker Separatisten kontrolliert. Unklar war zunächst, wie viele Menschen dort Schutz gesucht haben. Die Separatisten behaupteten, 800 Zivilisten „evakuiert“ zu haben. Wohin sie gebracht wurden, blieb offen. Kämpfe dauern auch in anderen Landesteilen an Selenski zufolge feuerte Russland am Samstag allein innerhalb einer Tageshälfte 45 Raketen aufs Nachbarland ab. Dabei soll es auch Opfer gegeben haben. Bei einem Angriff auf die westukrainische Stadt Sarny wurden nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und vier weitere verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Kämpfe gehen vor allem im Ostern der Ukraine unvermindert weiter. (Foto: IMAGO/Agencia EFE) Zerstörter Auto in Charkiw Es seien eine Autowaschanlage und eine Werkstatt getroffen worden, teilte der zuständige Chef der Militärverwaltung der Nachrichtenagentur Unian zufolge mit. Er machte Russland dafür verantwortlich. Nukleares Forschungszentrum in Charkiw unter Beschuss Die nukleare Forschungseinrichtung „Neutronenquelle“ in der ostukrainischen Stadt Charkiw ist erneut unter Beschuss geraten. Dabei seien Gebäude und Infrastruktur wie Lüftungskanäle beschädigt worden, teilte die Nuklearaufsichtsbehörde mit. Der Teil der Anlage, wo der Kernbrennstoff gelagert wird, wurde nicht in der Auflistung der Schäden erwähnt. Es sei keine erhöhte Strahlung festgestellt worden. Die Ukraine machte Russland für den Angriff verantwortlich. Russland will atomwaffenfähige Raketen in Belarus stationieren Russland will in den nächsten Monaten Raketensysteme vom Typ Iskander in das Nachbarland Belarus verlegen. Das versprach Präsident Wladimir Putin dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko – sein enger Verbündeter. Die Iskander-M könnten „sowohl ballistische Raketen als auch Marschflugkörper aufnehmen – sowohl in konventioneller als auch in nuklearer Ausführung“, sagte Putin. Sie haben Medien zufolge eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. So berichtet das Handelsblatt über den Ukraine-Krieg und die Folgen: Bundeswehr-Truppen in Litauen: Mehr als reine Abschreckung

Wer trägt die Lasten des massiven Gaspreis-Anstiegs?

Bald 2800 Euro für Gas pro Durchschnittshaushalt: Was Verbraucher jetzt wissen müssen Lob für deutsche Waffenlieferungen Vor Beginn des G7-Gipfels in Bayern hat die US-Regierung die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine nach dem Angriff Russlands gelobt. Dass Deutschland auch „tödliche Waffensysteme" an die Ukraine liefere, sei sehr wichtig, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby. Er spielte auf die Lieferung schwerer Waffen an, gegen die die Bundesregierung sich zunächst gesperrt hatte. Andere Waffen hatte Deutschland dagegen zur Verfügung gestellt. Das wird am Sonntag wichtig Am Mittag beginnt der G7-Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens unter der Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen werden der Krieg und seine Folgen stehen.