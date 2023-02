Die russischen Angriffe an der Front in der Ostukraine nehmen zu. Welche Taktik könnte der Kreml damit verfolgen, wo wird gekämpft und worauf kommt es für die Ukraine an? Ein Überblick.

Die Kämpfe der vergangenen Monate um die Stadt Bachmut könnten einen Ausblick gegebenen haben, was nun in Wuhledar im Süden und im Norden um Kreminna bevorsteht. (Foto: Reuters) Soldat in der Nähe von Kremina

Berlin Nachdem sich die Front in der Ukraine über den Winter nur marginal verschoben hat, sind beide Seiten jetzt darauf aus, in die Offensive zu gehen. Während die Ukraine Teile ihrer Soldaten im Ausland trainiert und auf weitere Waffenlieferungen aus dem Westen wartet, hat Russland inzwischen Gegenstöße an der gesamten Front gestartet.

Militärexperten rechnen damit, dass sich die russische Offensive auf den Donbass im Osten der Ukraine konzentrieren wird. Auch das Kampfgeschehen der vergangenen zwei Wochen lässt darauf schließen. Das in Washington ansässige „Institute for the Study of War“ schrieb vergangene Woche in seinem täglichen Briefing, dass „die russischen Streitkräfte in der Ukraine wieder die Initiative ergriffen haben“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen