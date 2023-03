Die Sprengung der Ostseepipelines war lange ein Rätsel. Jetzt gibt es eine Spur. Sie führt in die Ukraine. Die Erkenntnisse könnten zu Spannungen im westlichen Bündnis führen.

Den USA liegen nun offenbar neue Erkenntnisse vor. (Foto: via REUTERS) Zerstörte Pipelines

Brüssel, Berlin Die Zerstörung der Ostseepipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 war womöglich das Werk proukrainischer Saboteure. Das berichtet die „New York Times“ am Dienstag unter Berufung auf amerikanische Regierungsbeamte. Dem Handelsblatt wurden die Informationen bestätigt. Hinweise darauf, dass die Regierung in Kiew in die Planung verwickelt war, gibt es nicht.

Die „Zeit“ lieferte am Dienstagabend weitere Details zu dem mutmaßlichen Anschlag. Demzufolge konnten die Ermittler eine Jacht identifizieren, die offenbar für die Geheimoperation verwendet wurde. Das Boot soll von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden sein, die zwei Ukrainern gehören soll.

Wie die „Zeit“ schreibt, bestand die Crew aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin, die den Sprengstoff zu den Tatorten transportiert und dort platziert haben sollen. Die Nationalität der Täter sei unklar, vermutlich wurden gefälschte Reisepässe eingesetzt. Verbindungen zur ukrainischen Regierung konnten die Ermittler auch nach diesem Bericht nicht rekonstruieren.

