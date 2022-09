Großbritannien Liz Truss wird Chefin der britischen Konservativen – und damit neue Premierministerin

Wochenlang hat Truss gegen ihren Rivalen Rishi Sunak um die Nachfolge von Boris Johnson gekämpft. Jetzt steht fest: Die bisherige Außenministerin hat das Rennen gewonnen.

Die 47-Jährige gehört zum rechten Flügel der konservativen Partei. (Foto: AP) Liz Truss

London Liz Truss soll neue Premierministerin in Großbritannien werden. Wie die regierenden Konservativen am Montag mitteilten, setzte sich die Außenministerin in einer parteiinternen Abstimmung gegen den früheren Finanzminister Rishi Sunak durch. Die 47-Jährige tritt die Nachfolge von Boris Johnson als Partei- und damit auch Regierungschef an.

Die bis zu 200.000 Parteimitglieder konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer die neue Regierung anführen und in die Downing Street einziehen wird. Sunak und Truss hatten sich zuvor in mehreren Abstimmungsrunden der konservativen Abgeordneten durchgesetzt – unter diesen war allerdings Sunak noch der klare Favorit gewesen.

Truss, die dem rechten Flügel der Partei zugeordnet wird, konnte im innerparteilichen Wahlkampf jedoch vor allem mit dem Vorhaben überzeugen, trotz enorm hoher Inflation sofort die Steuern senken zu wollen.

Außerdem sammelte sie bei der Parteibasis – die deutlich älter, männlicher und wohlhabender ist als der Durchschnitt der britischen Bevölkerung – Punkte mit einer konfrontativen Linie gegenüber der EU und populistischen Äußerungen zu Flüchtlingen, Linken, Umweltaktivisten sowie gesellschaftlichen Minderheiten.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Der Wechsel an der Spitze der britischen Regierung findet bereits am Dienstag statt. Johnson wird sich ein letztes Mal als Premier an die Bevölkerung wenden und danach sein Amt abgeben. Johnson scheidet nach zahlreichen Skandalen auf Druck seines Kabinetts aus dem Amt aus. Die „Partygate“-Affäre um verbotene Lockdown-Feiern in Johnsons Amtssitz hatten ihn ins Wanken gebracht. Mehrere weitere Skandale und sein Umgang damit brachten ihn letztlich zu Fall. Als prominente Mitglieder seines Kabinetts zurücktraten und damit einen Massenexodus aus den Reihen der Regierung auslösten, sah der 58-Jährige sich zum Rücktritt gezwungen. Mehr: Liz Truss – Mit schrägen Ideen in den „Winter des Missvergnügens“