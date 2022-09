Heinrich August Winkler über deutsche Lebenslügen, fatale Sonderwege und die Notwendigkeit, der Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu helfen – nicht trotz, sondern wegen unserer Vergangenheit.

„Die Wende hat bereits mit der Annexion der Krim und dem hybriden Krieg im Donbass 2014 begonnen.“ (Foto: dpa) Ukrainische Soldaten im kürzlich zurückeroberten Gebiet von Isjum

Düsseldorf Nicht Ökonomen, nicht Militärstrategen und auch nicht die Politologen – es sind die Historiker, die in dieser schwierigen Lage am ehesten Orientierung geben, geschichtliche Analogien aufspüren oder Muster erkennen. Heinrich August Winkler, Deutschlands renommiertester Historiker, erklärt im Gespräch mit dem Handelsblatt, warum Putin so handelt, wie er handelt, warum gerade die deutsche Geschichte ein Argument liefert, der Ukraine auch schwere Waffen zu liefern – und warum deutsche Sonderwege am Ende vor allem auch Deutschland selbst schaden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen