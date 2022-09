Kommentar Deutschlands abstruse Panzerlogik

Das Keine-Panzer-Dogma der Bundesregierung wird schwer zu halten sein. Besonders von der SPD kommen seltsame Argumente, wenn es um Panzerlieferungen geht.

Laut der Bundesregierung seien Panzer Offensivwaffen. Doch was macht Panzer aus westlicher Produktion so besonders? (Foto: dpa) Kampfpanzer Leopard

Düsseldorf Die Haltung der Bundesregierung, keine Kampf - oder Schützenpanzer aus westlicher Produktion an die Ukraine zu liefen, wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Zum Beispiel: Was macht Kampfpanzer aus westlicher Produktion eigentlich so besonders, dass wir sie auf keinen Fall an die Ukraine liefern dürfen – wohl aber alle möglichen anderen schweren Waffen?

Ein Argument, das man dazu aus der Bundesregierung hört: Kampfpanzer seien Offensivwaffen und könnten von der Ukraine zum Angriff missbraucht werden. Aber warum sind dann die vom Westen bereits gelieferten Panzer sowjetischer Produktion kein Problem?

Und überhaupt: Wieso missbraucht? Wir wollen doch, dass die Ukraine ihr Territorium zurückerobert. Oder fürchten Teile der Bundesregierung, dass die Ukrainer mit unseren Leopard-Panzern gleich bis Moskau durchrollen?

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat signalisiert, dass seine Partei „irrationale Reaktionen“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin fürchte. Aber warum sollten die ausgerechnet durch Panzer ausgelöst werden?

