Berlin Russlands Präsident Wladimir Putin hat 300.000 Reservisten zu den Waffen gerufen, um im Krieg gegen die Ukraine die Wende zu seinen Gunsten zu schaffen. Karl Müllner, Generalleutnant a.D. und ehemaliger Inspekteur der Luftwaffe, erklärt im Gespräch mit dem Handelsblatt, was Putin zu diesem Schritt getrieben hat und was militärisch von der Teilmobilmachung zu halten ist. Zudem erläutert er, warum er Zweifel an der Offensivkraft der Ukraine hat.

Herr Müllner, Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung angekündigt. Was bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf?

Putin musste etwas tun, da sein Bild als starker Mann angekratzt ist. Ganz offensichtlich ist die Berufsarmee angeschlagen, die Russen haben größere Verluste in der Ukraine gemacht. Er musste nun zeigen, dass er das Heft des Handelns in der Hand hat. Klar ist doch, Putin kann den Krieg nicht verloren geben, weil die Ukraine Geländegewinne gemacht hat.

