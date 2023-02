Die britische Investigativjournalistin Catherine Belton über den Geisteszustand des Präsidenten, die Angst seiner Mitarbeiter und den Zustand der russischen Wirtschaft nach einem Jahr Krieg in der Ukraine.

In ihrem Buch schrieb Belton darüber, wie Putin seit seiner KGB-Zeit in Dresden seinen Machtapparat aufgebaut hat. Heute schreibt die Engländerin für die „Washington Post“ über Russland. (Foto: Tagesspiegel) Investigativjournalistin, Catherine Belton

Berlin Frau Belton, Wladimir Putins Netz ist der russische Geheimdienst FSB. Wie sehr steht der Sicherheitsapparat nach einem Jahr Krieg in der Ukraine noch hinter dem russischen Präsidenten?

Putin wird nur von einer kleinen Fraktion unterstützt. Die meisten sehen ja, wie furchtbar der Krieg in der Ukraine sich auch auf Russland auswirkt. Das diplomatische Netzwerk, das man über lange Jahre aufgebaut hat – die sogenannte Soft Power – ist mit einem Schlag zerstört worden. Russland ist ein Pariastaat. Die Wirtschaft leidet. Alle sind unglücklich. Ein staatlicher Beamter, mit dem ich viel zu tun habe, sagt mir, dass es viele Leute im Sicherheitsapparat und in diplomatischen Kreisen gibt, die sich große Sorgen machen, was da am Ende rauskommt.

