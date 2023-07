 Klimawandel: So rettet Amerika seine Großstädte vor der Hitze

Washington, San Francisco Der Klimawandel bedroht die Großstädte. Weiter steigende Temperaturen könnten viele Metropolen der Welt künftig unbewohnbar werden lassen, warnen Experten. In den USA will man deshalb nun drastisch umsteuern. Klima-Manager mit weitreichenden Befugnissen sollen in Phoenix, Los Angeles, New York und anderswo urbane Räume neu erfinden. Die sogenannten „Chief Heat Officer“ (CHO) entwickeln Konzepte, um das Schreckensszenario von lebensfeindlichen, glutheißen Geisterstädten zu verhindern.

Es müssen nicht Temperaturen von 55 Grad Celsius sein, wie derzeit im kalifornischen Death Valley gemessen werden. Aber angesichts immer neuer Temperaturrekorde drängt die Debatte um die Zukunft der Großstädte immer stärker ins öffentliche Bewusstsein.

Werden die Menschen aus den Citys in die Provinz fliehen, wo ein kühlerer Wind weht, wo Bäume und Felder sich nicht so aufheizen wie Asphalt und Hochhäuser? Stehen die Städte vor einem wirtschaftlichen und sozialen Niedergang von historischer Dimension? Und wird dieser Niedergang mit einer gewaltigen Implosion der Immobilienpreise beginnen?

Klimawandel: Immer mehr Hitzemanager in den USA

Die studierte Stadtplanerin Jane Gilbert startete 2021 als weltweit erste „Chief Heat Officer“ in Miami-Dade County, einem Ballungsraum mit 2,6 Millionen Einwohnern, der Teil der Metropolregion Miami ist.

Mittlerweile gibt es in vielen Städten der USA ähnliche Positionen, aber auch jenseits der amerikanischen Grenzen werden Hitzemanager nach amerikanischem Vorbild installiert, etwa im australischen Melbourne. In Europa leistet die griechische Kapitale Athen Pionierarbeit, eine Stadt, die wie kaum eine andere europäische Metropole unter den Klimawandel-Folgen leidet.

„Hitze hatte nie einen eigenen Stellenwert“, sagte Gilberg kürzlich in einem Interview mit dem Sender CNN. Bis vor Kurzem habe sich alles nur um Fluten, Hurrikans, steigende Meeresspiegel gedreht. Ihre Aufgabe sei es unter anderem, das Bewusstsein für die Gefahren extremer Hitze zu schärfen und Lösungen zu finden.

Die Hitzewelle sorgt für Rekordtemperaturen in der City, viele flüchten ins kühlere Umland. (Foto: dpa) Los Angeles

Bisher seien in den Vereinigten Staaten Hurrikans das Synonym für das größtmögliche Chaos gewesen, nun gelte es zu zeigen, dass Extremhitze eine noch größere Bedrohung sei.

Tatsächlich töten Temperaturexzesse bereits heute weltweit mehr Menschen als jede andere Naturkatastrophe. Mehr als 8500 Hitzeopfer gibt es derzeit pro Jahr in den USA. 2050 erwarten Wissenschaftler rund 60.000 Hitzetote jährlich.

Die Temperaturen in armen Gegenden der USA sind höher

Forscher erfassen die realen Auswirkungen des Klimawandels immer differenzierter, entwickeln präzise Methoden, Datenbanken und Statistiken zur Vorhersage von Extremwetterlagen. Eine Studie der Universität von San Diego aus dem Jahr 2021 etwa belegt konkret, wie Hitzestress die Städte belastet. Extremwetter trifft nicht die gesamte Bevölkerung eines Gebiets gleichermaßen. Stadtteile mit überwiegend einkommensschwachen und farbigen Bevölkerungen sind im Sommer spürbar heißer als überwiegend weiße, wohlhabende Stadtteile.

Während in armen Stadtteilen dunkler Asphalt und dunkler Stein die Wohnstraßen und Parkplätze dominieren, nehmen mit steigendem Wohlstand Grünflächen, Parks und breitere Straßen mit Baumbestand zu. Es sind schon diese offensichtlichen Dinge, die Forschern zeigen, wo Stadtplaner ansetzen müssen.

Und es geht nicht um Kleinigkeiten. Die Temperaturen am Boden waren in den ärmsten Stadtteilen der USA im Schnitt um vier Grad Celsius höher als in den reichsten Gegenden. „Die physischen Gegebenheiten, die urbanen Hitze-Inseln zugrunde liegen, sind eigentlich überall die gleichen“, so Susanne Benz, eine der verantwortlichen Forscherinnen an der Uni in San Diego. Städtische Hitzebeauftrage müssen auch hier für die Gleichheit aller Bewohner sorgen.

In Los Angeles gibt es durch die Trockenheit zahlreiche Brände, die auch aus der Luft gelöscht werden. (Foto: dpa) Hubschrauber der Feuerwehr

Die Stadt Phoenix in Arizona ist für ihre Temperaturrekorde bekannt. Sie hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 einen Netto-Null-CO2-Ausstoß zu erreichen. „Wir haben mehr Solaranlagen auf städtischen Einrichtungen installiert als jede andere Stadt in den USA, und Klimaschutz ist Teil unserer Kultur“, sagt Bürgermeisterin Kate Gallego im Interview.

„Bei uns scheint an 230 Tagen im Jahr die Sonne, und wir sind die Nummer vier der US-Städte mit den meisten E-Autos. Der Fokus auf Nachhaltigkeit durch die Biden-Regierung sei sehr hilfreich: „Wenn ich mit Bürgermeistern auf der ganzen Welt spreche, haben viele von ihnen keine Unterstützung von ihren nationalen Regierungen.“ Sie nennt die Hitze den „lautlosen Killer“.

Arizona profitiere sehr vom staatlichen Wiederaufbauprogramm „Infrastructure and Jobs Act“. Dank der Gelder könne man auch die Flussufer klimaresistent umgestalten, etwa Flussläufe wieder renaturieren.

Zum Schutz vor Hitze: Klimatisierte öffentliche Gebäude öffnen länger

„Wir beraten uns mit mehreren Städten, auch in Europa, darüber, wie wir mit der Hitze fertigwerden“, sagt Gallego und ergänzt: „Wir versuchen, sehr bewusst Baumaterialien zu verwenden, die die Hitze nicht einschließen. So haben wir US-weit das größte Programm für kühlen Straßenbelag und setzen einen helleren Belag für städtische Straßen ein.“

Das sei nicht einmal sonderlich teuer. Das Gleiche gelte für die Wahl der Baumaterialien und die Ausrichtung der Gebäude. „Man kann etwas gegen die Hitze tun.“

In der texanischen Stadt sind die Rettungskräfte am Limit. Immer mehr Menschen kollabieren in der Hitze. (Foto: dpa) Hitzeopfer in Austin

Bereits allgegenwärtig in den heißen Bundesstaaten der USA sind Kühlzentren im Sommer, wo Menschen bei Hitzewellen Zuflucht finden können. Klimatisierte städtische Büchereien oder Schulsporthallen sind teilweise bis tief in die Nacht für Bürger geöffnet und oft die einzigen Zufluchtsorte für Senioren oder Familien mit Kleinkindern.

Immer häufiger werden Standards für städtische Angestellte erarbeitet, die im Freien arbeiten müssen, wie zum Beispiel Feuerwehrleute. Auch das zählt zu den Aufgaben eines Chief Heat Officers.

Klimawandel: Werden die USA beim Umgang mit Hitze zum Vorbild?

Impulsgeber für das Profil dieses spezialisierten Umweltmanagers war das „Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center“. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, Maßnahmen und Ideen zu entwickeln, um menschliche Lebensräume widerstandsfähig gegen extreme Hitze zu machen.

Das Ziel: Hitzeschutz für 500 Millionen Menschen bis 2030, beginnend mit den meistverwundbaren Regionen. Maßnahmen beinhalten gezielte Kommunikation, Erstellung von globalen Wissensdatenbanken, Entwicklung von skalierbaren Maßnahmenpaketen zur Hitzebekämpfung, die überall auf der Welt anpassbar und einsetzbar sind.

Unter dem Eindruck des Extremwetters wachsen die Proteste von Menschen, die mehr Klimaschutz fordern. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Klima-Aktivisten in New York

In Berlin, Madrid, Rom und Paris wird man genau beobachten, wie die USA ihre Metropolen umbauen, denn auch in Europa stellen sich Kommunen die Frage, wie sie den Klimawandel bewältigen können. In Deutschland etwa steuern in den Stadtverwaltungen zunehmend Klimareferate, Klimaschutzbeauftragte und Klimaschutzmanager den Wandel. Doch steht hier vor allem die Ursachenbekämpfung – die Vermeidung von CO2-Emissionen – im Mittelpunkt, nicht aber die Frage, wie die Stadt unter veränderten Klimabedingungen als Lebensraum für Menschen erhalten werden kann.

