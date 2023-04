Konjunktur US-Wirtschaft wächst im ersten Quartal weniger stark als erwartet

Trotz des stabilen Arbeitsmarktes und der Kauflaune der US-Amerikaner geht die Sorge vor einer Rezession um. Die neuen Zahlen zur US-Wirtschaft stimmen nur vorsichtig optimistisch.

In den USA sind neue Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung vorgelegt worden. (Foto: Mercedes-Benz AG) Batteriefertigung in Alabama

New York Die US-Wirtschaft hat im ersten Quartal unerwartet stark an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Januar bis März auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Damit wurde die Konsensschätzung der Analysten von 2,0 Prozent verfehlt. Im vierten Quartal 2022 hatte es noch ein Plus von 2,6 Prozent gegeben.

Zwar legten die privaten Konsumausgaben mit 3,7 Prozent deutlich zu, während die Exporte sogar um 4,8 Prozent wuchsen. Dafür stiegen die Investitionen der Unternehmen mit 0,7 Prozent nur noch schwach, während die Baubranche angesichts der gestiegenen Zinsen erneut schwächelte.

Die Zahlen waren mit Spannung erwartet worden. Sie zeigen, wie sehr sich die jüngsten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed auf die Konjunktur ausgewirkt haben. Ökonomen sind sich derzeit uneins darüber, ob in den USA doch noch eine Rezession droht.