Nordirland Unionisten wollen Einigung mit Brüssel nicht mittragen

Die DUP will gegen wichtige Teile des „Windsor Frameworks“ zwischen Großbritannien und der EU stimmen. Brexit-Anhänger könnten ebenfalls rebellieren.

Der Chef der größten unionistischen Partei in Nordirland will das neue Abkommen mit Brüssel so nicht akzeptieren. (Foto: Reuters) DUP-Parteichef Jeffrey Donaldson

London Nur zwei Wochen nachdem die EU und die britische Regierung ihren Dauerstreit über Nordirland mit dem sogenannten „Windsor Framework“ beigelegt haben, droht bereits neues Ungemach: Die Democratic Unionist Party (DUP), die größte Partei der London-treuen Unionisten in der nordirischen Provinz, will wichtige Teile der Einigung zwischen Brüssel und London nicht mittragen. Das neue Abkommen soll das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrages ersetzen.

Durch die neue Vereinbarung würden „einige der grundlegenden Probleme nicht behandelt“, sagte der DUP-Vorsitzende Jeffrey Donaldson in Belfast und kündigte an, dass alle acht Parlamentarier der Partei am Mittwoch im Unterhaus gegen die sogenannte „Stormont Brake“ stimmen wollten. Dahinter verbirgt sich eine Art „Notbremse“, die es 30 Abgeordneten im Belfaster Regionalparlament Stormont erlauben würde, künftige EU-Regeln in Nordirland aufzuhalten.