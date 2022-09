Schon am Freitag könnte Russland um die besetzten Gebiete erweitert werden. Der Kreml gewinnt so Planungssicherheit für das Militär, pokert aber hoch.

Berlin Schon an diesem Freitag könnte der russische Präsident Wladimir Putin den Anschluss der vier teilweise besetzten Gebiete in der Ukraine verkünden, schreibt der britische Militärgeheimdienst in seiner Lageeinschätzung zur Ukraine am Dienstag.

Teile von Cherson, Saporischschja, Donezk und ganz Luhansk würden dann Teil der Russischen Föderation. Laut einem russischen Medienbericht vom Dienstag gibt es Pläne in Moskau, die vier Gebiete in einem zweiten Schritt mit der Krim zu einer größeren Region zusammenzulegen.

Wie die hastig angesetzten Referenden ausgehen würden, stand dabei schon am vergangenen Freitag fest, als sie begannen. Teilweise gingen Wahlhelfer begleitet von bewaffneten Soldaten von Tür zu Tür und holten Ja-Stimmen ab. Wer für einen Verbleib der Ukraine ist, würde sich kaum zu erkennen geben, so das Kalkül.

