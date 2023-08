Südostasien Thailand bekommt neuen Premier – und ein alter Bekannter kehrt zurück

Die Wahl eines neuen Regierungschefs mit Unterstützung des Militärs markiert das Ende eines jahrzehntelangen Konflikts. Gleichzeitig kehrt ein einflussreicher Ex-Premier aus dem Exil zurück.

Srettha Thavisin wurde zum neuen Regierungschef von Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft gewählt. (Foto: Bloomberg) Srettha Thavisin

Bangkok Eine Einigung zwischen jahrzehntelangen politischen Rivalen macht in Thailand den Weg frei für eine neue Regierung – und die Rückkehr eines einflussreichen Ex-Premiers aus dem Exil. Der unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen verurteilte Milliardär Thaksin Shinawatra kehrte am Dienstag 15 Jahre nach seiner Flucht aus Thailand in seine Heimat zurück.

Wenige Stunden später wurde der Kandidat der von Thaksin unterstützten Partei Pheu Thai, Srettha Thavisin, zum neuen Regierungschef von Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft gewählt.

Der Thaksin-Verbündete erhielt dabei die Unterstützung mehrerer mit dem Militär verbundener Parteien und von Senatoren, die den Streitkräften nahestehen. Damit endet mehr als drei Monate nach der Wahl in Thailand die Unsicherheit über die politische Zukunft des Landes.